        Önce anne ile oğlunu sonra büfeciyi öldürdü! Vurularak yakalandı!

        Mersin'de, psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen 25 yaşındaki Mustafa T., alt kat komşusu olan 50 yaşındaki Remziye Kaya ile oğlu 26 yaşındaki Mazlum Kaya'yı tabancayla öldürdü. Taksiye binerek bir büfeye giden, tartıştığı işletme sahibi Ahmet Turgut'u da silahıyla öldüren şüpheli, polis ekipleri tarafından vurularak, yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 14:07 Güncelleme: 03.12.2025 - 14:42
        Mersin'de olay, merkez Toroslar ilçesi Mithatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Mustafa T. (25), alt kat komşuları Remziye Kaya (50) ile oğlu Mazlum Kaya’yı (26) bilinmeyen nedenle tabancayla vurdu.

        İÇKİLERLE DÜKKANDAN ÇIKMAYA KALKTI

        DHA'daki habere göre apartmandan çıkıp, taksiye binen şüpheli, Arpaçsakarlar Mahallesi’ndeki bir büfeye gitti. Dolaptan aldığı içkilerle dükkandan ayrılmak isteyen Mustafa T.’ye, büfeci Ahmet Turgut tepki gösterdi.

        BÜFECİYİ DE VURDU

        Bunun üzerine Mustafa T., yanında getirdiği tabancayla Ahmet Turgut’u da vurdu. Sokakta bekleyen taksiciye de ateş eden şüpheli, koşarak kaçtı. Taksici ise yara almadan bölgeden uzaklaştı.

        ÜÇÜ DE HAYATINI KAYBETTİ

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerlerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, apartman dairesinde Remziye ve Mazlum Kaya’nın cansız bedenlerini buldu. Büfede yapılan kontrolde ise Ahmet Turgut’un hayatını kaybettiği belirlendi.

        İHTARA UYMAYINCA VURULDU

        Bölgeyi abluka altına alan polis, yaya olarak kaçan Mustafa T.’ye ‘Dur’ ihtarında bulundu. Polise direnen şüpheli, vurularak yaralı olarak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Mustafa T. ise emniyete götürüldü.

        CENAZELER MORGA KALDIRILDI

        Olay yerlerinde yapılan incelemenin ardından Remziye Kaya, Mazlum Kaya ve Ahmet Turgut’un cansız bedenleri morga kaldırıldı.

        YAKALANDIĞI ANLAR KAMERADA

        Mustafa T.’nin polis tarafından yakalandığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde teslim olmakta direnen Mustafa T.’nin, polis tarafından vurulduğu anlar yer aldı. Caddede yaralı halde kaçmak isteyen Mustafa T.’yi, ekiplerin yere yatırarak gözaltına aldığı görüldü.

        Cinayetlerle ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

        #Mersin
        #Son dakika haberler
