Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Grubumuza teşrif eden değerli misafirlerimize hoş geldiniz şeref verdiniz diyorum. Aziz kardeşlerim, değerli yol ve dava arkadaşlarım, ekonomide yılın 3.çeyrek verileri geçen aydan bu yana açıklanmaya başlandı. Yılın ilk 9 ayına dair turizm istatistikleri de TÜİK tarafından açıklandı. 2025 yılının ilk 9 ayında ülkemizi ziyaret eden kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,6 artarak 49 milyon 993 bine ulaştı.

"EKONOMİMİZ 21 ÇEYREKTİR BÜYÜYOR"

Ekonomimiz 21 çeyrektir büyüyor. Ekonomimiz 3.çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,7 büyüdü. Kesintisiz büyüme ile OECD ülkeleri arasında 4.olduk. Risk primimiz 233 baz puana gerilemiş durumda. Milli gelirimiz 1,5 trilyon doları aştı. Kasım ayı enflasyonu yüzde 0,87 oldu. Temel mal enflasyonu yüzde 18 seviyesine indi. Düşük enflasyon rakamları, deprem konutları ve sosyal konut projelerimizle kira enflasyonunda hızlı bir gerileme bekliyoruz.

"TÜRKİYE'NİN ROTASI, GÜZERGAHI BELLİDİR"

Türkiye'nin hedefi, rotası, izleyeceği güzergâh bellidir. Bu hedef 86 milyonun tamamının refahını artırmaktır. Bölgemizdeki sıcak çatışmalara, ticaret savaşlarına rağmen hedeflerimizden kopmadık ve kopmuyoruz. Bu ülkeye yeni bedeller ödetmeyecek, bedel ödetmek isteyenlere de geçit vermeyeceğiz. Suyu bulandırıp sazan avına çıkan simsarların oyununa gelmeyeceğiz.

Dünya genelinde her 10 kişiden 1'i aşırı yoksullukla mücadele ediyor. Afrika ve halkları kardeşimizdir. Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan mevcut düzenin sürdürülebilir olmadığının altını her zeminde çiziyoruz. Büyük ülke olmak ve büyük millet olmak neyi gerektiriyorsa, içeride ve dışarıda biz işte bu tavır içindeyiz. "DUR DURAK BİLMEDEN ÇALIŞIYORUZ" 103 bin tonu aşan insani yardımlarımızla Gazze'ye en fazla yardım gönderen ülkelerden biriyiz. Tüm dünyanın derin bir sessizlikle izlediği Sudan'daki trajediye de en fazla hassasiyeti biz gösteriyoruz. Sudan'da akan kan durmalı. Gazze'de ne yaptıysak Sudan'da da aynısını yapıyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımıza müreffeh bir ülke, gençlerimize demokrasi standartları yüksek bir Türkiye bırakalım. Dur durak bilmeden çalışıyoruz. Kızılelma, havadan havaya görüş ötesi vurabilen ilk insansız savaş uçağı oldu. Türkiye hava savunmasında çok stratejik bir imkana sahip olma yolunda ciddi bir üstünlük elde etti. "ÖZEL HEDEF SAPTIRMASIN" Neymiş DEM Parti'nin sürece katkı vermesi Stockholm sendromuymuş. Sayın Özel cesaretin varsa ve cellat görmek istiyorsan aynaya bak, kendi tarihine bak, CHP'nin geçmişine bak. Celladı orada göreceksin. Dış politikadan haberin yok, insan bari kendi geçmişini bilir. Sen kimin cellat kimin mağdur olduğunu bilmiyor olabilirsin ama benim Kürt kardeşim kimin cellat kimin mağdur olduğunu çok iyi bilir. İstiklal mahkemelerinde alelacele kararlarla darağaçlarında iskemleyi kimin devirdiğini milletim çok iyi bilir.