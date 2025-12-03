Habertürk
        1.2 milyon TL değerindeki 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        1.2 milyon TL değerindeki 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde, M.E.'ye ait 1 milyon 200 bin TL değerindeki taşınabilir evi (tiny house) çaldığı iddiasıyla K.E. gözaltına alınmıştı. Taşınabilir ev ise eksiksiz şekilde sahibine teslim edilmişti. Şüpheli K.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 11:46 Güncelleme: 03.12.2025 - 11:46
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        Bursa'da olay, Mudanya ilçesine bağlı Eğerce Mahallesi'nde yaşandı. M.E'ye ait 1 milyon 200 bin lira değerindeki tek katlı taşınabilir evin çalınmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında K.E. gözaltına alındı.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ TUTUKLANDI

        Gözaltına alınan K.E'nin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        8 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

        M.E'ye ait evin çalınmasının ardından 8 farklı mahalledeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, şüphelinin K.E. olduğunu belirlemişti.

        EV SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

        Zanlı dün operasyonla gözaltına alınmış, taşınabilir ev ise eksiksiz şekilde sahibine teslim edilmişti.

        #Bursa
        #Son dakika haberler
