        Haberler Gündem 3. Sayfa Aralarında eczacı da var! Sahte reçeteyle kanser ilacı vurgunu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Aralarında eczacı da var! Sahte reçeteyle 88 milyon TL'lik kanser ilacı vurgunu!

        Kayseri'de, sahte rapor ve reçete düzenlenip, yüksek maliyetli kanser ilacı temin ederek kamuyu 88 milyon 591 bin TL zarara uğratan 12 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerin 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık' suçundan emniyetteki işlemleri sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 15:06 Güncelleme: 03.12.2025 - 15:06
        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu tedavi gören hastalar adına sahte rapor ve reçete düzenleyip, yüksek maliyetli kanser ilacı temin edip, kamuyu 88 milyon 591 bin TL zarara uğratanları tespit etti.

        ARALARINDA ECZACI DA VAR

        DHA'daki habere göre aralarında eczacı, ecza deposu çalışanı ve eczacı kalfalarında olduğu E.A. (34), Ş.A.K. (53), S.K.G. (28), A.O. (65), İ.T. (71), M.A.E. (26), Ş.A. (41), B.M. (42), G.K. (45), E.Ö. (36), E.Ö. (34) ve E.S. (34) düzenlenen operasyonla yakalandı.

        12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Ekiplerin aramalarında; çok sayıda ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüphelinin 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık' suçundan emniyetteki işlemleri sürüyor.

        #kayseri
        #Son dakika haberler
