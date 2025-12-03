Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
Ankara'da, bir Anadolu lisesinde öğretmenleriyle alay eden ve dersi sabote eden görüntüleri sosyal medyada tepki çeken lise öğrencileri hakkında disiplin süreci başlatıldı
Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrencilerin öğretmenleriyle alay ettiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.
GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKMİŞTİ
DHA'daki habere göre okul yönetimi, tepki çeken görüntülerle ilgili disiplin süreci başlattı.
ÖĞRENCİLER DERSİ SABOTE ETMİŞTİ
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; öğrencilerin ders anlatımını sabote ettikleri ve saygısızca tavırlar sergiledikleri, öğretmenin ise öğrencileri sakinleştirmeye çalıştığı anlar yer aldı.