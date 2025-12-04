TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...

Kütahya'da, Veli Yücel (36) idaresindeki otomobil, Kütahya-Tavşanlı çevre yolundaki Bölücek Kavşağı'nda, M.Y'nin kullandığı yüklü TIR'a arkadan çarptı.

SAĞLIK VE İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

AA'daki habere göre kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

KAZADA 4 KİŞİ CAN VERDİ

Ekipler, sürücü Yücel ve otomobildeki Fas uyruklu Baldrael Alaoıu (20) ile kimliği henüz belirlenemeyen biri kadın 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

CENAZELER MORGA KALDIRILDI

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan 4 kişinin cenazesi, olay yeri ekibinin incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

SİS VE AŞI HIZ İHTİMALİ

Kazanın yoğun sis ve aşırı hızdan kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.