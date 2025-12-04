Habertürk
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...

        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...

        Kütahya'da, bir otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si kadın 4 kişi yaşamını yitirdi. Kazanın, aşırı hız ve sis nedeniyle kaynaklandığı öğrenilirken cenazeler Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü

        Giriş: 04.12.2025 - 07:24 Güncelleme: 04.12.2025 - 07:28
        Kütahya'da, Veli Yücel (36) idaresindeki otomobil, Kütahya-Tavşanlı çevre yolundaki Bölücek Kavşağı'nda, M.Y'nin kullandığı yüklü TIR'a arkadan çarptı.

        SAĞLIK VE İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

        AA'daki habere göre kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        KAZADA 4 KİŞİ CAN VERDİ

        Ekipler, sürücü Yücel ve otomobildeki Fas uyruklu Baldrael Alaoıu (20) ile kimliği henüz belirlenemeyen biri kadın 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        CENAZELER MORGA KALDIRILDI

        İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan 4 kişinin cenazesi, olay yeri ekibinin incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

        SİS VE AŞI HIZ İHTİMALİ

        Kazanın yoğun sis ve aşırı hızdan kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

