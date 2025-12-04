İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması

11.Yargı Paketinin TBMM Adalet Komisyonundaki görüşmeleri devam ediyor. Bu teklifin en çarpıcı ve kamuoyunun yakından takip ettiği bölümü ise infaz düzenlemesine dair madde.

Teklifin 27. maddesi, pandemi döneminde ortaya çıkan “aynı suçu işleyip farklı infaza tabi olma” eşitsizliğini gidermeyi amaçlıyor. 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar için 3 yıl erken denetimli serbestlik / açık cezaevi hakkı getiriliyor.

Pandemi döneminde yürürlüğe giren infaz düzenlemesi, yalnızca cezaevinde bulunan hükümlüleri kapsadığı için binlerce kişi aynı suçu işlemesine rağmen “infaz eşitsizliğine” maruz kalmıştı. Yeni teklif, o dönemdeki bu eşitsizliği gidermek için cezaevinde bulunma şartını kaldırıyor ve suçun türüne değil suç tarihine göre eşit infaz hakkı tanıyor.

Teknik anlamda infaz rejiminin eşitlenmesi olarak değerlendirilecek düzenleme ile ilk etapta yaklaşık 55 bin, süreç içinde 100 bin dolayında mahkûmun düzenlemeden yararlanabileceği öngörülüyor.

"KAPSAM" TARTIŞMASI

Teklif, Meclis'e sunulduğu andan itibaren kapsam tartışmaları başladı. En güçlü itiraz; cinsel suçlar, kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı gibi suçların düzenleme kapsamında olması yönünde geldi. Bu itiraz komisyon görüşmeleri esnasında da yoğun olarak dile getirildi. Milletvekilleri, bu suçlarda erken tahliye algısının toplumsal adalet duygusunu zedeleyeceğini belirterek kapsamın daraltılmasını istedi.