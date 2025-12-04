Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması | Son dakika haberleri

        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması

        TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşmeleri süren 11. Yargı Paketi içerisinde yer alan infaz düzenlemesi, kapsam üzerinden yürüyen tartışmaların odağına yerleşmiş durumda. Toplumsal hassasiyetler ve siyasi talepler komisyon görüşmeleri esnasında da yoğun olarak dillendiriliyor. Kadına şiddet ve cinsel istismar suçlarının kapsam dışında bırakılması konusunda yoğun bir talep söz konusu. DEM Parti ise terör suçundan hüküm giyenlerin de kapsama alınmasını talep ediyor. Kapsam tartışmalarının komisyon aşamasından genel kurul aşamasına kadar sürmesi bekleniyor. Fevzi Çakır'ın haberi..

        Giriş: 04.12.2025 - 13:03 Güncelleme: 04.12.2025 - 13:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        11.Yargı Paketinin TBMM Adalet Komisyonundaki görüşmeleri devam ediyor. Bu teklifin en çarpıcı ve kamuoyunun yakından takip ettiği bölümü ise infaz düzenlemesine dair madde.

        Teklifin 27. maddesi, pandemi döneminde ortaya çıkan “aynı suçu işleyip farklı infaza tabi olma” eşitsizliğini gidermeyi amaçlıyor. 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar için 3 yıl erken denetimli serbestlik / açık cezaevi hakkı getiriliyor.

        Pandemi döneminde yürürlüğe giren infaz düzenlemesi, yalnızca cezaevinde bulunan hükümlüleri kapsadığı için binlerce kişi aynı suçu işlemesine rağmen “infaz eşitsizliğine” maruz kalmıştı. Yeni teklif, o dönemdeki bu eşitsizliği gidermek için cezaevinde bulunma şartını kaldırıyor ve suçun türüne değil suç tarihine göre eşit infaz hakkı tanıyor.

        REKLAM

        Teknik anlamda infaz rejiminin eşitlenmesi olarak değerlendirilecek düzenleme ile ilk etapta yaklaşık 55 bin, süreç içinde 100 bin dolayında mahkûmun düzenlemeden yararlanabileceği öngörülüyor.

        "KAPSAM" TARTIŞMASI

        Teklif, Meclis'e sunulduğu andan itibaren kapsam tartışmaları başladı. En güçlü itiraz; cinsel suçlar, kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı gibi suçların düzenleme kapsamında olması yönünde geldi. Bu itiraz komisyon görüşmeleri esnasında da yoğun olarak dile getirildi. Milletvekilleri, bu suçlarda erken tahliye algısının toplumsal adalet duygusunu zedeleyeceğini belirterek kapsamın daraltılmasını istedi.

        TEKNİK AÇMAZ...

        Ancak bu konuda teknik bir açmaz var: Pandemi dönemine ilişkin ilk infaz düzenlemesi, bu suçları kapsayarak yürürlüğe girmişti. Yalnızca terör ve örgütlü suçlar kapsam dışıydı. Bu nedenle kapsam daraltılırsa bu kez “geriye dönük yeni bir infaz eşitsizliği” doğacağı uyarısı yapılıyor.

        "TERÖR SUÇLARI DA KAPSAMDA OLSUN"

        Tartışmalara tamamen farklı bir boyut getiren DEM Parti, düzenlemenin terör suçlularını da kapsaması gerektiğini komisyon görüşmeleri esnasında dile getirdi. Parti temsilcileri, bunun hem eşitlik ilkesi hem de süren barış süreci tartışmaları açısından gereklilik olduğunu savundu. Cezaevlerinde bugün 18 bin dolayında terör hükümlüsü veya tutuklusu bulunuyor.

        TARTIŞMALAR İZLENİYOR

        Edinilen bilgilere göre hem AK Parti grup yönetimi hem de Adalet Bakanlığı, komisyondaki tartışmaları ve kamuoyunda yükselen hassasiyeti yakından takip ediyor. Şu ana kadar kapsamın daraltılması ya da genişletilmesi ihtimallerine ilişkin net bir tutum açıklanmadı. Ancak yetkililer, genel kurul aşamasına kadar bu taleplerin akıbetinin şekilleneceğini belirtiyor.

        GENEL KURUL'A BIRAKILABİLİR

        Kulislerde ağırlık kazanan senaryoya göre: Komisyon aşamasında kapsam konusunda keskin bir değişiklik yapılmayabilir. Tartışmanın bütçe görüşmeleri sonrasında başlayacak Genel Kurul müzakerelerine bırakılması bekleniyor. Genel Kurul'da hem kapsamı daraltan hem de kapsamı genişleten önergeler gelebilir. Bu nedenle hem cinsel suçlar ve kadına şiddet konusu hem de terör suçlarına ilişkin talepler, Genel Kurul aşamasının sonuna kadar gündeme gelebilir. Komisyon ve Genel Kurul müzakereleri, paketin nihai şeklini belirleyecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        Başkentte kontrollü su dönemi
        Başkentte kontrollü su dönemi
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Rafa Silva'da mutlu son!
        Rafa Silva'da mutlu son!
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Yanlış kan ölüme götürmüştü! İşte verilen tazminat
        Yanlış kan ölüme götürmüştü! İşte verilen tazminat
        14 yıllık birikimini açıkladı
        14 yıllık birikimini açıkladı
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kazımcan Karataş fırsat iyi değerlendirdi!
        Kazımcan Karataş fırsat iyi değerlendirdi!
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın
        Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"