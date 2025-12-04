Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın 'Ege'deki yüzlerce adaya füze sistemleri yerleştireceğiz' sözlerine ilişkin, "Bazı Yunanlı yetkililer tarafından yapılan gerginliği artırıcı eylem ve söylemler ile uluslararası anlaşmalara aykırı, gerçeklerden kopuk hayalci açıklamalar, her iki ülke lideri arasındaki mutabakata dayalı oluşan olumlu atmosfere zarar vermekten başka bir işe yaramamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit değildir. Ancak ülkemize yönelebilecek her türlü tehdidi bertaraf edecek güç ve kararlılıktadır" dedi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta haftalık faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, terörle mücadele operasyonları kapsamında son 1 haftada 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu belirterek, "Operasyon bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, teröristlere ait ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiş, Menbiç'te imha edilen 3 kilometre tünel ile birlikte, Suriye Harekat Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 728 (Tel Rıfat: 302/Menbiç 426) kilometre olmuştur" diye konuştu.

'1'İ TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU 257 KİŞİ YAKALANDI' Hudut güvenliğine ilişkin çalışmalar hakkında da bilgi veren Tuğamiral Zeki Aktürk, "Hudutlarda 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 257 kişi yakalanmış, 1 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9 bin 256 olmuştur. Hafta içerisinde engellenen 1090 kişi ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 60 bin 548’e ulaşmıştır. Yine bu hafta içerisinde Hakkari hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 32 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" dedi. 'GAZZE'DE ATEŞKES KOŞULLARI EKSİKSİZ UYGULANMALIDIR' İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Tuğamiral Aktürk, "İsrail, Batı Şeria ve Kudüs’teki saldırganlığına, Suriye ve Lübnan’ın istikrarsızlaştırılmasına yönelik yayılmacılığına devam etmektedir. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası toplumun kararlı ve yaptırım gücü olan bir irade ortaya koyarak, İsrail’in bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden eylemlerine yönelik adımlar atması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz. Gazze’ye insani yardımların kesintisiz ve güvenli şekilde ulaştırılması, bölgedeki sivillerin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve ateşkes koşullarının eksiksiz uygulanması bölgesel barış ve istikrar için elzemdir. Bu minvaldeki her türlü uluslararası girişime ve yapıcı çabaya desteğimiz devam edecektir" diye konuştu.

'2026'NIN TEMMUZ AYINDA ANKARA'DA NATO LİDERLER ZİRVESİ DÜZENLENECEK' Tuğamiral Zeki Aktürk, Türkiye'de gerçekleşecek NATO toplantısına ilişkin de "Çok yönlü askeri faaliyetlerle birlikte ülkemizin tüm dünyada kabul gören etkin diplomasisi ve başat rolünün doğal bir sonucu olarak 2026 yılının temmuz ayında Ankara’da NATO Liderler Zirvesi düzenlenecek. Zirve programı dahilinde Savunma Sanayii Forumu ve NATO Savunma Bakanları Toplantısı gerçekleştirilecektir. Önümüzdeki yıl ayrıca NATO'nun güncel güvenlik ortamına ilişkin iletişim yaklaşımları ile stratejik iletişim alanındaki yeniliklerin değerlendirileceği NATO İletişimciler Konferansı eylül ayında İstanbul’da, NATO Muhabere ve Bilgi Ajansı (NCIA) sorumluluğunda, Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS) alanında faaliyet gösteren firmaların ve ilgili NATO kuruluşlarının katılımı ile düzenlenecek; yapay zekadan siber güvenliğe, komuta-kontrol sistemlerinden veri paylaşımına kadar geniş bir yelpazede yenilikçi çözümlerin ele alınacağı NATO EDGE 2026 faaliyetinin 3'üncüsü 17-19 Kasım tarihleri arasında İzmir’de yapılacaktır" açıklamasında bulundu. 'ÜLKEMİZİN ÖNCELİĞİ, BÖLGEMİZİN BARIŞ VE İSTİKRAR BÖLGESİ OLMASI' Tuğamiral Aktürk'ün sunumunun ardından Bakanlık tarafından güncel konulara ilişkin açıklama yapıldı. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın katıldığı bir etkinlikte kullandığı 'Ege’deki yüzlerce adaya füze sistemleri yerleştireceğiz' ifadelerine ilişkin, "Komşumuz Yunanistan'ın askeri faaliyetleri dahil olmak üzere bölgemizdeki tüm gelişmeler tarafımızdan dikkatle ve yakından takip edilmektedir. Her zaman vurguladığımız gibi Ege Denizi dahil olmak üzere bölgemizin barış ve istikrar bölgesi olması ülkemizin temel önceliğidir. Bu doğrultuda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Beklentimiz, Yunanistan'ın da aynı yapıcı tutumu sergilemesidir. Bazı Yunanlı yetkililer tarafından yapılan gerginliği artırıcı eylem ve söylemler ile uluslararası anlaşmalara aykırı, gerçeklerden kopuk hayalci açıklamalar, her iki ülke lideri arasındaki mutabakata dayalı oluşan olumlu atmosfere zarar vermekten başka bir işe yaramamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit değildir. Ancak ülkemize yönelebilecek her türlü tehdidi bertaraf edecek güç ve kararlılıktadır. Türkiye'yi hedef alan girişimlerin geçmişte sonuçsuz kaldığı gibi bugün ve gelecekte de başarıya ulaşamayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz" dedi.