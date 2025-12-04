Habertürk
        Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın olacak, Ukrayna ya çekilir ya da askeri yolla alırız | Dış Haberler

        Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın olacak, Ukrayna ya çekilir ya da askeri yolla alırız

        Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD heyetiyle 5 saati aşkın görüşmenin çok verimli geçtiğini ancak Rusya-Ukrayna Savaşı'na çözüm bulmanın çok zor bir görev olduğunu belirterek, "Donbass bölgesi askeri yolla ya da başka yolla Rusya'nın olacak. Ya ordumuz kontrol edecek ya da Ukrayna ordusu oradan çekilecek" dedi.

        Giriş: 04.12.2025 - 10:22 Güncelleme: 04.12.2025 - 10:22
        Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın
        Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcisi Witkoff ve Trump'ın damadı Kushner'le yaptığı 5 saat süren görüşmenin 'çok gerekli' olduğunu söyledi.

        "Putin savaşı bitirmek istiyor"
        "Putin savaşı bitirmek istiyor" Haberi Görüntüle

        Çok verimli bir görüşme yaptıklarını belirten Putin, "Amerikalıların masaya getirdikleri öneriler, Trump'la yaptığım Alaska Zirvesi'ne dayanıyor" dedi.

        Görüşmenin neden 5 saati aşkın sürdüğünü de anlatan Putin, "Witkoff'un her konu başlığına değinmesi gerekiyordu. Bu sebeple uzun sürdü" ifadesini kullandı.

        Putin, ABD heyetinin Ukrayna Barış Planı'nda hemfikir olmadıkları bazı maddeler olduğunu ve bunları masaya yatırdıklarını belirtirken, "Ukrayna krizine bir çözüm aramak çok zor bir görev" dedi.

        ABD heyetinin Trump'ın hazırladığı 27 maddelik Ukrayna Barış Planı'nı dörde ayırdığını ve bu dört ana madde grubunun ayrı ayrı ele alınmasını teklif ettiğini ifade eden Putin, "Rusya, Donbass bölgesini askeri yolla ya da başka bir yolla alacak. Ukrayna tarafından kontrol edilen topraklar ya askeri yolla alınacak ya da Ukrayna askerleri o bölgeleri terk edecek" diye konuştu.,

        Avrupa'ya da mesaj veren Putin, "Avrupa sürece dahil olmalı; baltalamamalı" dedi.

