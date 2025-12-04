Habertürk
        Haberler Dünya "Putin savaşı bitirmek istiyor" | Dış Haberler

        "Putin savaşı bitirmek istiyor"

        ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD heyeti arasında Moskova'da gerçekleşen görüşmeye dair değerlendirmede bulundu. Trump "Putin, savaşı bitirmek istiyor. İzlenim bu yönde." diye konuştu.

        Habertürk
        Giriş: 04.12.2025 - 00:26 Güncelleme: 04.12.2025 - 00:58
        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Moskova'da yaklaşık 5 saat süren bir görüşme yapmıştı.

        ABD Başkanı Donald Trump, görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

        Trump, "Jared Kushner ve Steve Witkoff ile Putin çok iyi bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeden ne çıkacağını söyleyemem." ifadelerini kullandı.

        ABD Başkanı ayrıca "Putin savaşı bitirmek istiyor. Edinilen izlenim bu yönde. Savaşın bittiğini görmek istiyor. Bence, daha normal bir hayata dönmeyi ister. Haftada binlerce asker kaybetmektense ABD ile ticaret yapmak ister. İzlenim, bir anlaşmaya varmak istediği yönünde." diye konuştu.

        Donald Trump, savaşın hiç başlamaması gerektiğini söylerken "Ben başkan olsaydım bu savaş olmazdı." şeklinde konuştu.

        *Fotoğraf: EPA/WILL OLIVER, temsilidir

