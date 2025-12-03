AKCİĞERLERİ DESTEKLEYEN 7 BİLİMSEL YÖNTEM

1) DERİN DİYAFRAM NEFESİ

Diyaframı tam kapasiteyle kullanmak, akciğerlerin alt bölgelerine daha fazla oksijen ulaşmasını sağlar. Bu sayede hem oksijenlenme artar hem de rahat nefes almayı zorlaştıran mukusun yukarı taşınması kolaylaşır.