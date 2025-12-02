"Ukrayna limanlarına saldırılar genişleyecek"

Habertürk
        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz'de iki gemiye yönelik düzenlenen saldırıları "korsanlık" olarak tanımlarken, "Rusya, (Karadeniz'de) tankerlere yapılan saldırılara karşılık Ukrayna limanlarına ve bu limanlara giren gemilere yönelik saldırılarını genişletecek." diye konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2025 - 18:34 Güncelleme: 02.12.2025 - 18:53
        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz'de iki gemiye yönelik düzenlenen saldırıları "korsanlık" olarak tanımladı.

        Ukrayna'nın ilgili saldırılara devam etmesi durumunda denizle bağlantısını kesebileceklerini belirten Putin, "Kiev hâlihazırda cephedeki durumla ya da ekonomiyle ilgilenmiyor. Para dilenmekle meşguller." ifadelerini kullandı.

        Putin, "Rusya, (Karadeniz'de) tankerlere yapılan saldırılara karşılık Ukrayna limanlarına ve bu limanlara giren gemilere yönelik saldırılarını genişletecek." diye konuştu.

        Rusya Devlet Başkanı, Avrupa'nın tavrına dair açıklamada bulunurken "Avrupalıların barışçıl bir gündemi yok. Savaştan yanalar. Rusya'nın kabul edemeyeceği taleplerde bulunuyorlar. Rusya, Avrupa ülkeleriyle savaşmayı planlamıyor ancak savaşı başlatmak istiyorlarsa biz şu an hazırız." dedi.

        "İNİSİYATİF RUS ORDUSUNDA"

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortak Askeri Grubu'nun yönetim merkezini ziyaret ettiği belirtilmişti.

        Vladimir Putin, savaş sahasında yaşananlara ilişkin açıklamada bulunurken, durumu Ukraynalılar için bir trajedi olarak tanımlamıştı.

        Putin, Ukrayna'nın Rus ordusuna karşılık veremediğini söylerken, Zaporijya bölgesindeki ilerlemenin etkileyici olduğunu ifade etti. Pokrovsk'un ele geçirilmesine dikkat çeken Putin, buranın ordunun saldırılara devam etmesini sağlayacağını dile getirmişti.

        Rus birliklerinin tüm cephelerde baskıyı artırdığını belirten Rusya Devlet Başkanı, inisiyatifi ellerinde tuttuklarını vurgulamıştı.

