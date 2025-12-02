Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: MHP lideri Bahçeli: Ok yaydan çıkmıştır. Gemiler yakılmıştır | Son dakika haberleri

        MHP lideri Bahçeli: Ok yaydan çıkmıştır. Gemiler yakılmıştır

        MHP lideri Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda önemli mesajlar verdi. Bahçeli "En küçük tereddüt asla söz konusu değildir. Ok yaydan çıkmıştır. Gemiler yakılmıştır" dedi. Sürecin zarar görmesinin herkes için ağır sonuçları olabileceğine dikkat çeken Bahçeli, "Kim ki Terörsüz Türkiye'yi yaralar ve yıkarsa bunun vebalini üstlenmekten, tarih ve millet önünde hesap vermekten kurtulamaz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2025 - 07:37 Güncelleme: 02.12.2025 - 08:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye'nin, "Cumhuriyet tarihinin en müessir adım ve atılı olduğu"nu belirterek, "Hedefle ilgili taviz, tehir veya en küçük tereddüt asla söz konusu değildir. Ok yaydan çıkmıştır. Gemiler yakılmıştır" dedi.

        MHP lideri Devlet Bahçeli, TürkGün gazetesinin sorularını yanıtladı.

        Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP lideri Bahçeli, "Terörsüz Türkiye hedefi, Cumhuriyet tarihinin en müessir adım ve atılımıdır. Geldiğimiz bu aşamada vaki hedefle ilgili taviz, tehir veya en küçük tereddüt asla söz konusu değildir. Ok yaydan çıkmıştır. Gemiler yakılmıştır. Kararlığımız aşınmaz ve tartışılmaz düzeydedir. Herkes bundan sonraki hesabını buna muvafık ve münasip yapmak durumundadır. İçinde bulunduğumuz Türk ve Türkiye Yüzyılı; aynı zamanda barış, diriliş, huzur ve kardeşlik yüzyılıdır" dedi.

        REKLAM

        Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Türkiyemiz bugüne kadar hiç olmadığı kadar dirençli, güvenli ve umutlu seviyededir. Bu yüksek seviyeyi heba ve heder etmeye kimsenin hakkı yoktur. Aksi istikametteki tavır ve tutumları millete ve devlete yönelik karşı çıkış, karşı duruş, karşı direniş olarak yorumlamak kaçınılmazdır. Tarihi bir fırsat eşiği önümüzdedir."

        "KİM TERÖRSÜZ TÜRKİYE'Yİ YIKARSA..."

        Bahçeli, sürecin zarar görmesi durumunda herkes için ağır sonuçlar doğabileceğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

        "Silahların gölgesi altında icra ve ifa edilen siyaset devri kapanmıştır. "Terörsüz Türkiye" hedefi geriye sararsa, patinaja başlayıp gittikçe gömülür ve gündemden kalkarsa, sonuçlar her anlamda ve herkes için ağır olabilecektir. Kim ki Terörsüz Türkiye'yi yaralar ve yıkarsa bunun vebalini üstlenmekten, tarih ve millet önünde hesap vermekten kurtulamaz. Biz her türlü ihtimalin üzerinde titizlikle duruyor, sürecin her aşamasını dikkatle analiz ediyoruz. Samimiyiz, iyi niyetliyiz. kardeşliğin ve milli birliğin kazanmasını istiyoruz.

        Türkiye'nin kazanmasına, Türk milletinin derin bir nefes almasına yürekten ve tüm imkânlarımızla gayret ediyoruz. Yılgınlık semtimize uğrayamaz. Karamsarlık yarımızda yöremiz-de konuşlanamaz. İftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez, Birlikte olursak çok daha güçlü oluruz. Türk ile Kürt'ün ortak geleceği, ortak geçmişinin anılarıyla, ahlaki ve manevi rabıtasıyla oluşacaktır."

        "AF VADEDEN DE YOK"

        Bahçeli, terör örgütünün sözde yöneticilerinden Bese Hozat’ın "Suç işlemedik ki af dileyelim" sözlerine sert tepki gösterdi. "Af veren de yok" diyen Bahçeli, "Suçları mahşeri vicdanda belgeli" ifadesini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        15 dakikalık görüşme: Trump Maduro'nun taleplerini reddetti
        15 dakikalık görüşme: Trump Maduro'nun taleplerini reddetti
        Elektrikli scooterlar anlık konum bildirecek
        Elektrikli scooterlar anlık konum bildirecek
        Noem'den Trump'a ABD'ye 'seyahat yasağı' önerisi
        Noem'den Trump'a ABD'ye 'seyahat yasağı' önerisi
        OECD’de emeklilik yaşı artacak
        OECD’de emeklilik yaşı artacak
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        Ülkelerin sabah sofraları
        Ülkelerin sabah sofraları
        Kadıköy'de kazanan çıkmadı: Zirvede fark değişmedi!
        Kadıköy'de kazanan çıkmadı: Zirvede fark değişmedi!
        "Canımızı zor kurtardık!"
        "Canımızı zor kurtardık!"
        Domenico Tedesco: Geriye düşmemizin sebebi Sane'ydi
        Domenico Tedesco: Geriye düşmemizin sebebi Sane'ydi
        Derbide tansiyon yükseldi: Kavga çıktı!
        Derbide tansiyon yükseldi: Kavga çıktı!
        Usta isimlerden HT Spor'da flaş derbi yorumu!
        Usta isimlerden HT Spor'da flaş derbi yorumu!
        Galatasaray Kadıköy'de yenilmiyor!
        Galatasaray Kadıköy'de yenilmiyor!
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Murat Cemcir'den kötü haber
        AYM’den memura kötü haber
        AYM’den memura kötü haber
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası
        Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası