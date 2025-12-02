ABD İç Güvenlik Bakanı Noem'den ABD'ye 'seyahat yasağı' önerisi

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, göçmenleri "yabancı istilacılar" olarak nitelendirerek seyahat yasağının genişletilmesi çağrısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump ise Noem'in açıklamasını sosyal medya hesabında yeniden paylaştı.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, pazartesi günü sosyal medyada yayımladığı açıklamada, Başkan Trump'a "ülkemizi katillerle, asalaklarla ve her şeye hakkı olduğunu sanan bağımlılarla dolduran her bir lanet ülkeye tam bir seyahat yasağı" getirmesi yönünde tavsiyede bulunduğunu söyledi.

New York Times'ın haberine göre, bu tür bir yasağın hangi ülkeleri kapsayacağı ya da ne kadar geniş olacağı hemen netlik kazanmadı; nihai kararı Trump verecek. Trump, pazartesi gecesi Noem'in açıklamasını kendi sosyal medya hesabında yorum yapmadan yeniden paylaştı.

Noem'in göçmenleri "yabancı istilacılar" olarak açıklaması, geçen hafta Washington'da iki Ulusal Muhafız üyesinin Afgan uyruklu olduğu belirtilen bir kişi tarafından vurulmasının ardından, yasal göç yollarına yönelik daha geniş kapsamlı bir baskının ortasında geldi. Afganistan, Trump'ın haziran ayında uygulamaya koyduğu ve çoğunlukla Afrika ile Orta Doğu'daki 12 ülkeyi kapsayan seyahat yasağı listesinde halihazırda yer alıyor.