ABD İç Güvenlik Bakanı Noem'den ABD'ye 'seyahat yasağı' önerisi
ABD İç Güvenlik Bakanı Noem, Washington'daki saldırının ardından göçmenleri "yabancı istilacılar" olarak tanımlayan sert bir açıklama yaparak, ABD Başkanı Trump'a genişletilmiş bir seyahat yasağı çağrısında bulundu. Trump, Noem'in açıklamasını kendi sosyal medya hesabında yorum yapmadan yeniden paylaştı
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, göçmenleri "yabancı istilacılar" olarak nitelendirerek seyahat yasağının genişletilmesi çağrısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump ise Noem'in açıklamasını sosyal medya hesabında yeniden paylaştı.
İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, pazartesi günü sosyal medyada yayımladığı açıklamada, Başkan Trump'a "ülkemizi katillerle, asalaklarla ve her şeye hakkı olduğunu sanan bağımlılarla dolduran her bir lanet ülkeye tam bir seyahat yasağı" getirmesi yönünde tavsiyede bulunduğunu söyledi.
New York Times'ın haberine göre, bu tür bir yasağın hangi ülkeleri kapsayacağı ya da ne kadar geniş olacağı hemen netlik kazanmadı; nihai kararı Trump verecek. Trump, pazartesi gecesi Noem'in açıklamasını kendi sosyal medya hesabında yorum yapmadan yeniden paylaştı.
Noem'in göçmenleri "yabancı istilacılar" olarak açıklaması, geçen hafta Washington'da iki Ulusal Muhafız üyesinin Afgan uyruklu olduğu belirtilen bir kişi tarafından vurulmasının ardından, yasal göç yollarına yönelik daha geniş kapsamlı bir baskının ortasında geldi. Afganistan, Trump'ın haziran ayında uygulamaya koyduğu ve çoğunlukla Afrika ile Orta Doğu'daki 12 ülkeyi kapsayan seyahat yasağı listesinde halihazırda yer alıyor.
TRUMP: ÜÇÜNCÜ DÜNYA ÜLKELERİNDEN GÖÇÜ DURDURMAYI PLANLIYORUM
Beyaz Saray yakınlarında gerçekleşen saldırının ardından, Trump "tüm üçüncü dünya ülkelerinden göçü kalıcı olarak durdurmayı" planladığını söylemişti. Ayrıca "tersine göç"ten bahsederek, ABD vatandaşı olmuş kişilerin vatandaşlıktan çıkarılabileceğini ima etmişti.
Beyaz Saray yakınlarında iki Ulusal Muhafız üyesinin vurulmasının üzerinden birkaç gün geçmeden, Trump yönetimi ABD'deki tüm sığınma başvuru süreçlerini durdurdu, çoğu Orta Doğu ve Afrika'dan olan 19 ülkenin vatandaşlarının yeşil kartlarının yeniden incelenmesi sürecini başlattı ve Afganların ülkeye girişini yasakladı.
Trump, pazar günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "o insanları istemiyoruz" diyerek sığınma sürecini "uzun bir süre" askıya almayı planladığını söyledi.