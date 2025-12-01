Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Mücadelenin 27. dakikasında Barış’ın pasında orta alanda topla buluşan Sane, rakip savunma oyuncularını çalımlayarak ceza sahasına hareketlendi. Alman oyuncunun, ceza yayının önünden yaptığı vuruşta Oosterwolde’ye çarparak yön değiştiren top ağlarla buluştu. 0-1. 44. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrası savunmanın uzaklaştıramadığı topa En-Nesyri vurdu, kale önünde Edson Alvarez’in dokunduğu top ağlara gitti. VAR’dan gelen uyarıyla pozisyonu tekrar izleyen hakem Yasin Kol, elle oynama gerekçesiyle golü iptal etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Galatasaray üstünlüğü ile sona erdi.

90+5. dakikada ise oyuna sonradan dahil olan Jhon Duran, 90+5. dakikada ağları havalandırdı ve skora dengeyi getirdi. Kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve dev derbi 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Galatasaray, 33 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise 32 puana yükselerek zirve takibini sürdürdü.

Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Başakşehir'e konuk olacak. Galatasaray ise sahasında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE'NİN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ Mücadelenin 44. dakikasında sarı-lacivertliler Edson Alvarez'in golüyle 1-1'i yakaladı. Pozisyon öncesi Milan Skriniar'ın elle oynaması gerekçesiyle hakem Yasin Kol, VAR tarafından incelemeye çağrıldı. Pozisyonu inceleyen Yasin Kol, elle oynandığı gerekçesiyle golü iptal etti.

OOSTERWOLDE CEZALI DURUMU DÜŞTÜ Mücadelenin 54. dakikasında Victor Osimhen'e faul yapan Jayden Oosterwolde'ye, hakem Yasin Kol sarı kart gösterdi. Hollandalı futbolcu ligde 4. sarı kartına ulaştı ve 15. haftada oynanacak Rams Başakşehir maçında cezalı duruma düştü. SANCHEZ SAĞ BEK, LEMİNA STOPER OYNADI Derbiye birçok eksik oyuncuyla çıkan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, sağ bekte Davinson Sanchez, stoperde ise Mario Lemina'yı görevlendirdi. Sarı-kırmızılı ekipte sağ bekler Wilfried Singo sakatlığı, Roland Sallai ise cezası nedeniyle maçta forma giyemedi. Sakatlıktan çıkan Kaan Ayhan ise yedekler arasında forma bekledi. Sağ bek rotasyonunda elinde alternatif kalmayan teknik direktör Buruk, stoper Sanchez'i sağ beke çekti. Tecrübeli teknik adam, orta saha oyuncusu Lemina'yı ise stoperde oynattı. Sol bekleri Ismail Jakobs'un sakat, Eren Elmalı'nın da cezalı olduğu Galatasaray'da bu mevkide Kazımcan Karataş görev yaptı.

OSIMHEN, 2 MAÇ SONRA SAHADA Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisiyle sahalara döndü. Nijerya Milli Takımı'nın 16 Kasım'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile yaptığı FIFA 2026 Dünya Kupası eleme maçında sakatlanan tecrübeli santrforun sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği açıklanmıştı. Süper Lig'deki Gençlerbirliği ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise mücadelelerinde forma giyemeyen Osimhen, derbinin ilk 11'de yer aldı.

MAÇTAN ÖNCE GERGİNLİK YAŞANDI Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi öncesinde 2 takım sporcuları ve teknik heyetleri arasında gerginlik meydana geldi. Sarı-kırmızılı takımdan Victor Osimhen ile sarı-lacivertli kaleci İrfan Can Eğribayat arasında başlayan gerginliğe daha sonra diğer futbolcular ve teknik heyetler de katıldı. Güvenlik güçlerinin araya girmesinin ardından olaylar yatıştırıldı.

3 TRİBÜNDE KOREOGRAFİ YAPILDI Fenerbahçe tribünleri, Galatasaray müsabakasında koreografi gösterisi gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerium ve kale arkası tribünlerinde görsel bir şölen oluştururken, ışık gösterileri de derbi öncesi beğeni topladı.

ÇAĞLAR VE SZYMANSKI YETİŞMEDİ Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski, maç kadrosuna dahil edilmedi. Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışan 2 isim de sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna alınmadı. ESKİ BAŞKAN ALİ KOÇ MAÇI STATTA TAKİP ETTİ Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisini yerinde izledi. Koç, müsabakayı eski genel sekreter Burak Kızılhan ve Chobani Kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya ile takip etti.

10 FUTBOLCU İLK GALATASARAY DERBİSİNİ YAŞADI Fenerbahçe'de 10 oyuncu ilk kez Galatasaray derbisinin heyecanını yaşadı. Sarı-lacivertlilerde Ederson, Nelson Semedo, Archie Brown, Edson Alvarez, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu maça ilk 11'de başladı. Kaleci Tarık Çetin, Yiğit Efe Demir ve Jhon Duran ise yedek soyundu.