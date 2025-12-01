Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1 | MAÇ SONUCU - Galatasaray Haberleri

        Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki derbide Fenerbahçe, konuk ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertli ekibin golü; 90+5. dakikada Jhon Duran'dan geldi. Sarı-kırmızılıların golünü ise 27. dakikada Leroy Sane attı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray 33 puanla ligde liderliğini sürdürürken, en yakın takipçisi Fenerbahçe ise 32 puana yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2025 - 19:00 Güncelleme: 01.12.2025 - 22:18
        Kadıköy'de kazanan çıkmadı: Zirvede fark değişmedi!
        Trendyol Süper Lig’in 14. haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

        Mücadelenin 27. dakikasında Barış’ın pasında orta alanda topla buluşan Sane, rakip savunma oyuncularını çalımlayarak ceza sahasına hareketlendi. Alman oyuncunun, ceza yayının önünden yaptığı vuruşta Oosterwolde’ye çarparak yön değiştiren top ağlarla buluştu. 0-1. 44. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrası savunmanın uzaklaştıramadığı topa En-Nesyri vurdu, kale önünde Edson Alvarez’in dokunduğu top ağlara gitti. VAR’dan gelen uyarıyla pozisyonu tekrar izleyen hakem Yasin Kol, elle oynama gerekçesiyle golü iptal etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Galatasaray üstünlüğü ile sona erdi.

        90+5. dakikada ise oyuna sonradan dahil olan Jhon Duran, 90+5. dakikada ağları havalandırdı ve skora dengeyi getirdi. Kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve dev derbi 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

        Bu sonucun ardından Galatasaray, 33 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise 32 puana yükselerek zirve takibini sürdürdü.

        Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Başakşehir'e konuk olacak. Galatasaray ise sahasında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

        FENERBAHÇE'NİN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

        Mücadelenin 44. dakikasında sarı-lacivertliler Edson Alvarez'in golüyle 1-1'i yakaladı. Pozisyon öncesi Milan Skriniar'ın elle oynaması gerekçesiyle hakem Yasin Kol, VAR tarafından incelemeye çağrıldı.

        Pozisyonu inceleyen Yasin Kol, elle oynandığı gerekçesiyle golü iptal etti.

        OOSTERWOLDE CEZALI DURUMU DÜŞTÜ

        Mücadelenin 54. dakikasında Victor Osimhen'e faul yapan Jayden Oosterwolde'ye, hakem Yasin Kol sarı kart gösterdi.

        Hollandalı futbolcu ligde 4. sarı kartına ulaştı ve 15. haftada oynanacak Rams Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.

        SANCHEZ SAĞ BEK, LEMİNA STOPER OYNADI

        Derbiye birçok eksik oyuncuyla çıkan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, sağ bekte Davinson Sanchez, stoperde ise Mario Lemina'yı görevlendirdi.

        Sarı-kırmızılı ekipte sağ bekler Wilfried Singo sakatlığı, Roland Sallai ise cezası nedeniyle maçta forma giyemedi. Sakatlıktan çıkan Kaan Ayhan ise yedekler arasında forma bekledi.

        Sağ bek rotasyonunda elinde alternatif kalmayan teknik direktör Buruk, stoper Sanchez'i sağ beke çekti. Tecrübeli teknik adam, orta saha oyuncusu Lemina'yı ise stoperde oynattı.

        Sol bekleri Ismail Jakobs'un sakat, Eren Elmalı'nın da cezalı olduğu Galatasaray'da bu mevkide Kazımcan Karataş görev yaptı.

        OSIMHEN, 2 MAÇ SONRA SAHADA

        Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisiyle sahalara döndü.

        Nijerya Milli Takımı'nın 16 Kasım'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile yaptığı FIFA 2026 Dünya Kupası eleme maçında sakatlanan tecrübeli santrforun sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği açıklanmıştı.

        Süper Lig'deki Gençlerbirliği ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise mücadelelerinde forma giyemeyen Osimhen, derbinin ilk 11'de yer aldı.

        MAÇTAN ÖNCE GERGİNLİK YAŞANDI

        Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi öncesinde 2 takım sporcuları ve teknik heyetleri arasında gerginlik meydana geldi.

        Sarı-kırmızılı takımdan Victor Osimhen ile sarı-lacivertli kaleci İrfan Can Eğribayat arasında başlayan gerginliğe daha sonra diğer futbolcular ve teknik heyetler de katıldı.

        Güvenlik güçlerinin araya girmesinin ardından olaylar yatıştırıldı.

        3 TRİBÜNDE KOREOGRAFİ YAPILDI

        Fenerbahçe tribünleri, Galatasaray müsabakasında koreografi gösterisi gerçekleştirdi.

        Sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerium ve kale arkası tribünlerinde görsel bir şölen oluştururken, ışık gösterileri de derbi öncesi beğeni topladı.

        ÇAĞLAR VE SZYMANSKI YETİŞMEDİ

        Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski, maç kadrosuna dahil edilmedi.

        Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışan 2 isim de sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

        ESKİ BAŞKAN ALİ KOÇ MAÇI STATTA TAKİP ETTİ

        Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisini yerinde izledi.

        Koç, müsabakayı eski genel sekreter Burak Kızılhan ve Chobani Kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya ile takip etti.

        10 FUTBOLCU İLK GALATASARAY DERBİSİNİ YAŞADI

        Fenerbahçe'de 10 oyuncu ilk kez Galatasaray derbisinin heyecanını yaşadı.

        Sarı-lacivertlilerde Ederson, Nelson Semedo, Archie Brown, Edson Alvarez, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu maça ilk 11'de başladı. Kaleci Tarık Çetin, Yiğit Efe Demir ve Jhon Duran ise yedek soyundu.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        23. dakikada kullanılan serbest vuruşta sağ kanatta topla buluşan İlkay Gündoğan, ceza sahası içine ortaladı. Arka direkte yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

        27. dakikada İlkay Gündoğan'ın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Sara'nın düzeltip vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.

        27. dakikada Galatasaray golü buldu. Orta sahada kaptığı topla rakip ceza sahasına hareketlenen Sane, önce Alvarez'i ardından Skriniar'ı geçip ceza yayı üzerinden şutunu attı. Oosterwolde'ye çarpan meşin yuvarlak, kaleci Ederson'u kontrpiyede bırakarak filelere gitti: 0-1.

        41. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Galatasaray savunmasının uzaklaştırmak istediği top Semedo'da kaldı. Bu futbolcunun sağdan ortasında Sanchez'den seken topu arka direkte Asensio tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

        44. dakikada kullanılan korner atışında Skriniar'dan seken top En-Nesyri'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerinden şutunda son olarak kale sahası içindeki Alvarez'e çarpan meşin yuvarlak filelere gitti. Ancak VAR uyarısı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen hakem Yasin Kol, Skriniar'ın elle oynadığına hükmederek golü iptal etti.

        45+4. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun soldan yaptığı ortada savunmadan seken topu önünde bulan Asensio, ceza yayı üzerinden gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

        Müsabakanın ilk yarısını Galatasaray 1-0 önde tamamladı.

        49. dakikada Sane'nin pasına hareketlenen Osimhen, ceza sahası dışı sağ çaprazından sert vurdu, kaleci Ederson uzanarak topu kornere göndermeyi başardı.

        60. dakikada Galatasaray etkili geldi. Osimhen'in pasında sağdan ceza sahasına giren Sanchez'in kale sahası önüne pasında Sane sert vurdu, Skriniar son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

        85. dakikada Fred'in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına Talisca geçti. Brezilyalı futbolcu direkt kaleyi düşündü ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

        88. dakikada Brown'ın pasında topla buluşan Alvarez, rakibinden sıyrılıp sert vurdu ancak kaleci Uğurcan bu pozisyonda gole izin vermedi.

        90. dakikada soldan kazanılan korner atışını Oğuz Aydın kullandı. Bu futbolcunun kale sahası önüne yaptığı ortada iyi yükselen Skriniar kafayı vurdu ancak top az farkla üstten dışarı çıktı.

        90+5. dakikada Fenerbahçe eşitliği sağladı. Sol kanatta topla buluşan Levent Mercan'ın ceza sahası içine gönderdiği ortada Jhon Duran, meşin yuvarlağı kafayla kaleci Uğurcan'ın solundan filelere yolladı: 1-1

        Müsabaka 1-1 berabere bitti.

