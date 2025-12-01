Marco Asensio'dan İspanyol basınına itiraf: Umarım beni tekrar çağırır!

"FENERBAHÇE'DE MUTLUYUM, ÇÜNKÜ..."

- "İstanbul'da yaşamak nasıl?"

"İyi. Yavaş yavaş şehre alışıyoruz. Artık bir evimiz var, ki bu her zaman en önemli şeydir, şehirde ve kulüpte daha rahat olmak için bu istikrarı bulmak. Burada çok iyi karşılandım, bu yüzden çok mutluyum."

- "İstanbul'da en çok dikkatinizi çeken şey nedir?"

"Çok yoğun, çok kalabalık bir şehir. Ve en önemlisi, futbol tutkusu inanılmaz. İnsanlar futbolu çok yaşıyor ve bu hem evde hem de dışarıda hissediliyor."

- "Turistik yerleri gezmek için sokağa çıktınız mı, yoksa kalabalık nedeniyle bu imkansız mı?"

"Evet çıktım, ama her zaman başımı örtüyorum, yine de her zaman sizi yakalayan insanlar oluyor. Ama insanlar saygılı, çok nazik ve her zaman cesaret veriyorlar."

- "Trafiği nasıl buluyorsunuz?"

"Bu en zor kısmı ama alışıyorsunuz. Bu arada telefon görüşmeleri yapıyorum ve yol daha keyifli hale geliyor."

- "Asensio'nun İstanbul'da geçirdiği tipik bir gün nasıl?"

"Sabah erken saatte sakin bir şekilde uyanıyorum. Antrenmana geliyorum, buraya gelmek 30-40 dakika sürüyor. Kahvaltı yapıyorum, antrenmanı hazırlıyorum, antrenman yapıyoruz, antrenman sonrası çalışmaları yapıyoruz. Öğleden sonra evde çalışıyorum. Günüm böyle geçiyor."

- "Uzun zamandır en mutlu anınız mı bu?"

"PSG'de de mutlu anlar yaşadım, yüksek seviyede oynadım, ama burada aradığım şey süreklilikti, çünkü sizi en iyi seviyeye taşıyan şey budur. Bunu geçen sezon Aston Villa'da başardığımı düşünüyorum, orada da çok mutluydum. Fenerbahçe'deki bu meydan okumayla, her üç günde bir oynamayı, yüksek seviyede oynamayı hedefliyordum. Beni mutlu eden şey bu, futbol oynamak, her gün antrenman yapmak, maçlara çıkmak. En çok keyif aldığım yer sahadır."