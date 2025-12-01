Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'a Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretini değerlendirirken, özellikle ziyaretle ilgili sosyal medyada çıkan tartışmalara sert tepki gösterdi ve Müslümanlara "yüksek özgüven" çağrısı yaptı.

Papa’nın son Türkiye ziyaretinde yaşanan protokol, ayinler ve semboller tartışmasını ele alan Prof. Dr. Mehmet Görmez, konuşmasında üç önemli konuya vurgu yaptı.

"SOSYAL MEDYA FASIKTIR, TEYİT ŞART!"

Görmez, özellikle ziyaret esnasında yayılan yanlış bilgilere dikkat çekerek, inanç konularında sosyal medya kaynaklarının sorgulanması gerektiğini dile getirdi. Doğrudan Kur'an-ı Kerim'den bir ayete atıfta bulunarak şu çarpıcı ifadeyi kullandı:

"İnceleyen hiç kimse kusura bakmasın, sosyal medya fasıktır. Bir fasık bir haber getirirse onu araştırınız. Yani inanmadan önce onu araştırın."

Görmez, özellikle inanç meselelerinde yoldan çıkmış, hakikatten kopmuş kişi ve platformlardan gelen haberlerin sorgulanmadan kabul edilmesinin doğru olmadığını ve teyit mekanizmasının şart olduğunu belirtti.

TAL'A AL-BEDRU TARTIŞMALARI

Sosyal medyada en çok tartışılan konulardan biri olan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende Papa'ya ithafen Tal'a al-Bedru ilahisinin okunduğu iddialarına da açıklık getiren Görmez, bu haberi yalanladı.

Haberin yayılması üzerine bizzat araştırma yaptığını belirten Görmez, iddiaların tamamen yalan olduğunu tespit ettiğini söyledi: "Aradım ve asla böyle bir yalan. Tamamen yalan bir haber. Böyle bir şey yok. Sadece program başlamadan önce, Papa ve Cumhurbaşkanı gelmeden önce orada repertuvarlarında olan neler varsa kendi aralarında okumuşlar, onu da okumuşlar o arada. Bu, Papa geliyor da Tal'a al-Bedru okunuyor gibi takdim edilmiş olmasının bir yalan haber olduğu bana ifade edilince benim kalbim rahatladı." Görmez, Müslümanların birbirini yemeyi sevdiğini ancak bu topraklarda kimsenin böyle bir yanlışlığa cüret etmeyeceğini düşündüğünü de sözlerine ekledi. MÜSLÜMANLARA YÜKSEK ÖZGÜVEN VURGUSU Prof. Dr. Mehmet Görmez, Papalık ziyaretlerinin Müslümanların inançlarını sorgulamasına neden olmaması gerektiğini belirterek "özgüven" çağrısında bulundu. Görmez, İslami tevhid inancının sağlamlığına dikkat çekerek şunları söyledi: "Alemiyet, halidiyet ve hatemiyet dediğim evrensel, ebedi ve son dinin mensubu olarak meseleye bakmamız gerekiyor. Yani panikleyerek, efendim aman elimizden gidiyor gibi bir zaafa düşerek değil. Müminin sahip olması gereken yüksek özgüvenle tevhid penceresinden meseleleri değerlendirmek gerekiyor."