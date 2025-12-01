Gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonunda

Türkiye’de sigortalı çalışan yaklaşık 17,2 milyon işçinin yüzde 40’ını oluşturan 6,9 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor. DİSK Araştırma Merkezi, Türkiye İstatistik Kurumunun 2023 yılı Hanehalkı İşgücü Araştırmasına dayanarak “kayıt dışı” çalışanlar ile birlikte asgari ücret ve altında ücretle çalışanların oranını yüzde 43,6, işçi sayısını ise 7,6 milyon kişi olarak hesapladı. Asgari ücretin yüzde 10 fazlası ve altında ücretle çalışanların sayısı ise 8,5 milyon kişiye (yüzde 48,9) ulaşıyor.

Kanuna göre asgari ücretin en geç 2 yılda bir belirlenmesi gerekiyor. Uygulamada ise bir sonraki yıl uygulanan asgari ücret aralık ayında belirleniyor. 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti tespit görüşmeleri önümüzdeki günlerde başlayacak. Komisyon çalışmaları uzarsa asgari ücretin belirlenmesi çalışmalarının ocak ayına sarkmasının önünde bir engel bulunmuyor. Yönetmeliğe göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararları “başka bir tarih belirlenmediği takdirde” yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe giriyor. Bu durumda örneğin tespit çalışmaları ocak ayının ortalarına kadar uzasa bile komisyon kararı 1 Ocak 2026 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek.

TÜRK – İŞ KOMİSYON YAPISININ DEĞİŞMESİNİ BEKLİYOR Bu yılki asgari ücret görüşmelerine başlamadan önce Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısında değişiklik yapılması bekleniyor. TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, geçen yıl asgari ücret görüşmelerinin bitiminde yaptığı açıklamada, komisyon yapısında adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe bir daha TÜRK – İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonuna katılmayacaklarını söyledi. Geçtiğimiz haftalarda bu konuda işçi, işveren ve hükümet temsilcileri toplantılar yaptı ancak henüz bir sonuç alınamadı. Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçi, işveren ve hükümet 5'er üye ile temsil ediliyor. TÜRK – İŞ Başkanlar Kurulunda, komisyonun 15 yerine 11 üyeden oluşması, bir tarafta 5 işçi temsilcisi, karşısında da 5 kişinin yer alması, bu 5 kişinin tümüyle işveren ya da hükümet ve işveren temsilcilerinden oluşması, komisyonun başkanlığını da tarafsız bir kişinin yapması yönünde görüş benimsendi. TÜRK – İŞ Genel Başkanı Atalay, son yaptığı açıklamada, komisyonun yapısı değişmezse TÜRK-İŞ'in asgari ücret görüşmelerine katılmayacağını tekrarladı.

Bu hafta komisyonun yapısının değiştirilmesine ilişkin gelişme sağlanması bekleniyor. Komisyon yapısı resmi olarak değiştirilmeden TÜRK-İŞ’in masaya oturmayacağı belirtiliyor. CUMHURBAŞKANI KARARI GEREKİYOR Asgari Ücret Tespit Komisyonunun kimlerden oluşacağı daha önce 4857 Sayılı İş Kanununun 39’uncu maddesinin ikinci fıkrasında düzenleniyordu. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesinin ardından 1 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan 700 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile söz konusu fıkra İş Kanunundan çıkartıldı. Komisyonla ilgili hüküm 10 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkındaki 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine taşındı. Kararnamede yer alan düzenleme şöyle: “Asgari Ücret Tespit Komisyonu; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının tespit edeceği üyelerden birinin başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya yardımcısı, Türkiye İstatistik Kurumu temsilcisi, Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisi, Ticaret Bakanlığı temsilcisi ile bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşundan değişik işkolları için seçecekleri beş, bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşundan değişik işkolları için seçeceği beş temsilciden kurulur. Asgari Ücret Tespit Komisyonu en az on üyesinin katılmasıyla toplanır. Kurul, üye oylarının çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.”