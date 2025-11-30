Habertürk
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar! - Galatasaray Haberleri

        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki derbide yarın Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, seyircisi önünde galip gelerek haftayı lider tamamlamak istiyor. Galatasaray ise lider başlayacağı maçta koltuğunu korumayı hedefliyor. İşte dev derbiden kritik notlar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 10:01 Güncelleme: 30.11.2025 - 10:01
        1

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki derbide yarın Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

        Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

        Süper Lig'de geride kalan 13 müsabakada 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 32 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider girdi. Okan Buruk'un öğrencileri, lider gideceği Kadıköy deplasmanından koltuğunu koruyarak dönmek için mücadele edecek.

        Ligde henüz yenilgi yaşamayan Fenerbahçe ise 9 galibiyet, 4 beraberlikle 31 puan elde etti. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde liderliği almaya çalışacak.

        2

        GALATASARAY'DA KRİTİK EKSİKLER

        Sarı-kırmızılı takımda 7 futbolcu farklı gerekçelerle yarınki derbide sahaya çıkamayacak.

        Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu, derbide mücadele edemeyecek. Kırmızı kart cezalısı Roland Sallai'nin yanı sıra bahis soruşturması kapsamından ceza verilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da kritik müsabakada takımlarının yanında olamayacak.

        3

        TORREIRA, SARI KART SINIRINDA

        Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Lucas Torreira, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Süper Lig'de forma giydiği 12 karşılaşmada 3 kez sarı kart gören Torreira, yarınki derbide kart görmesi durumunda 15. haftadaki Samsunspor maçında forma giyemeyecek.

        4

        ÜÇ ÖNEMLİ OYUNCU DÖNÜYOR

        Galatasaray'da sakatlıktan çıkan üç önemli futbolcu derbiye yetişti.

        Geçirdiği kasık fıtığı operasyonu nedeniyle son 4 resmi müsabakayı kaçıran Yunus Akgün, sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama nedeniyle son 2 karşılaşmada forma giyemeyen Victor Osimhen ile dizindeki ağrı sebebiyle son mücadelede takımdaki yerini alamayan Mario Lemina, takımla çalışmalara başladı.

        Üç futbolcu da teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda takımdaki yerlerini alabilecek. Victor Osimhen ile Lemina'nın ilk 11'de forma giymesi, Yunus'un ise başlangıç kadrosunda riske edilmemesi bekleniyor.

        5

        BEK ROTASYONU KISITLI

        Sarı-kırmızılı takımda sağ ve sol bekte büyük sıkıntı yaşanıyor.

        Sol bekte Eren Elmalı cezası, Ismail Jakobs da sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk'un elinde sol bek olarak sadece bu sezonki ilk maçına 13. haftadaki Gençlerbirliği karşılaşmasına çıkan Kazımcan Karataş kaldı.

        Sağ bekte ise Wilfried Singo sakatlığı, Roland Sallai ise cezası nedeniyle görev yapamayacak. Sağ bek rotasyonunda görev yapan Kaan Ayhan'ın da sakatlık yaşamasıyla Okan Buruk'un elinde alternatif kalmadı.

        Tecrübeli teknik adamın derbiye hangi formasyonla çıkacağı ve beklerde hangi futbolcuları görevlendireceği belirsizliğini koruyor.

        6

        LİGİN EN İYİ AVERAJA SAHİP TAKIMI

        Galatasaray, Süper Lig'deki 18 takım arasında en iyi averaja sahip takım konumunda.

        Ligdeki 13 müsabakada 28 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde ise 8 gol gördü. "Cimbom" artı 20 averajla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin (18) önünde yer alıyor.

        Galatasaray, Fenerbahçe'nin (30) ardından ligin en golcü ikinci, Göztepe'den (6) sonra en iyi savunma yapan ikinci ekibi olarak dikkati çekiyor.

        7

        REKABETTEKİ SON 8 MAÇTA 1 KEZ YENİLDİ

        Galatasaray, Fenerbahçe ile yaptığı son 8 resmi müsabakada sadece 1 kez mağlup oldu.

        Sarı-kırmızılı ekip, 2022-2023 sezonuyla başlayan süreçte sarı-lacivertlilerle 6'sı Süper Lig, biri TFF Süper Kupa, biri ise Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 8 resmi maçta karşılaştı.

        Lig müsabakalarında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, sarı-lacivertlilerin 19 yaş altı takımıyla çıkıp sahadan çekildiği Süper Kupa maçını hükmen 3-0, Türkiye Kupası mücadelesini ise 2-1 kazandı.

        Söz konusu maçlarda 2'si hükmenden olmak üzere 14 gol atan Galatasaray, sadece 3 gol yedi. Sarı-kırmızılılar, 5 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.

        8

        ICARDI İLE OSIMHEN GOL UMUDU

        Arjantinli santrfor Mauro Icardi ile Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, Galatasaray'ın derbideki en önemli gol ayağı olacak.

        Bu sezon çıktığı 12 resmi karşılaşmada 9 kez fileleri havalandıran Osimhen ile 17 mücadelede 7 kez gol sevinci yaşayan Icardi, takımın en golcü oyuncuları olarak dikkati çekiyor. Fenerbahçe'ye karşı forma giydiği 3 maçta 2 gol atan Osimhen ile 5 müsabakada 3 kez fileleri sarsan Icardi, derbide takımda gole en yakın oyuncular olacak.

        Bu futbolcuları dörder golü bulunan Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz, üç gollü Leroy Sane, 2 golü olan İlkay Gündoğan, birer gollü Lucas Torreira, Gabriel Sara ve Davinson Sanchez izliyor.

        9

        ÇAĞLAR VE SZYMANSKI BELİRSİZ

        Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde kadro dışında kalan oyuncular dışında eksik bulunmuyor.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak maç eksikleri bulunan Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski'nin durumuna ise maç saatinde karar verilecek.

        Her iki oyuncunun da ilk 11'de forma giymesi ise beklenmiyor.

        10

        SINIRDA TEK İSİM

        Fenerbahçe'de zorlu derbi öncesinde 1 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

        Sarı-lacivertlilerin savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, kart görmesi durumunda Başakşehir deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

