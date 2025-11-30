Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
Trendyol Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında deplasmanda mısırlı.com Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
"GALİBİYET ÇOK ÖNEMLİYDİ"
Galibiyet çok önemliydi, onu söyleyeyim. Takımımız son haftalarda istatistik olarak çok ileri gidiyordu. Sonuçlar kötü olduğu için ön plana çıkmıyordu. Herkes kötü gitsin, eleştirelim, vuralım diye bekliyordu. Bu arkadaşlara çok koz veriyorduk konuşsunlar diye. Takım bugün iyi oynadı, mücadele iyiydi.
"ÇOK GENİŞ KADROMUZ YOK"
Oyuncuları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Çok geniş kadromuz yok. İdmanlar pozitif, Ümraniye'de ortam güzel, arkadaşlık ortamı güzelleşmeye başladı. Oyuncularımızın psikolojileri düzelmeye başladı. Oynanan oyunu skora yansıtamayınca oyuncularım etkilenebiliyor, sosyal medyayı takip ediyorlar. Elimizden geldiğince morallerini yüksek tutmaya çalışıyoruz.
"TÜRKİYE'DEN OYUNCU ALMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"
Yeni kurulan komitemiz de çok yardımcı oluyor. Oyuncu çalışmaları yapıyoruz. Avrupa'nın dört bir yerinde sürekli oyuncu seyrediliyor. Kesinlikle Türkiye'den oyuncu almayı düşünmüyoruz. Basında yer alan haberler doğru değil. Oradan da bizi vurmaya çalışıyorlar. Görüştüğümüz oyuncular değil. Zamanı gelince görüştüğümüz oyuncuları söyleriz.
"GÖREVİ BIRAKMAYACAĞIM!"
Ben bir iş yapıyorum, başarılı olurum ya da başarısız olurum. Başka şık yok burada. Boşuna sevinmesin kimse, görevi falan bırakmayacağım. Taraftarımız destek verdiği sürece buradayım. Sağda solda yazanlar, bekleyenler boşuna beklemesinler. Ben buradayım, oyuncular burada, başkan da burada, yönetim de burada. Sadece zamana ihtiyacımız var.
"MİNİMUM 2 TRANSFER DÖNEMİ..."
Zaman istedik, zaman lazım. Takımı, oyuncuyu değiştirmemiz lazım. Transfer dönemleri bizim için çok değerli. Minimum 2 transfer dönemine ihtiyacımız var. Biraz zaman, biraz zaman. Bekleyin yani. Oyun değişiyor, sonuçlar gelmeye başladı. Sadece biraz zaman lazım.
RAFA SILVA SÖZLERİ...
Bireysel antrenman yapıyor tek başına. Canı antrenmana çıkmak isterse biz oradayız. Bizim için bir sorun yok. Kendisi oynamak istemiyor. Konunun bizimle bir alakası yok. Bir gün canı isterse kapımız açık, buyursun gelsin.