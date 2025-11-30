Domenico Tedesco: Oldukça zordu ama şimdi iyi bir takımız

“Fenerbahçe’ye geldiğimde ortam gerçekten olumsuzdu. Sadece teknik direktör değişmedi, en başında bir seçim de vardı ve bu herkesin gergin olmasına neden oldu. Seçim, teknik ekip ve oyuncuları da etkileyebiliyor. Benim için tamamen yeni bir deneyimdi. Seçim günü bizim için bir maç gibiydi. Dürüst olmak gerekirse oldukça zordu ama şimdi her şey sakinleşti, iyi bir takıma sahibiz ve ritmimizi bulduk.”