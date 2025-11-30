Domenico Tedesco: Oldukça zordu ama şimdi iyi bir takımız
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray derbisi öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray derbisi öncesinde The Athletic'e konuştu.
İtalyan çalıştırıcı, sarı-lacivertli takıma adapte olduğunu belirterek ilk günlerine dair de dikkat çeken itiraflarda bulundu.
İşte Tedesco'nun açıklamaları:
“Eğer Fenerbahçe gibi büyük bir kulüp için çalışıyorsanız ve devasa bir taraftar kitlesine sahipseniz, 11 yıldır lig şampiyonu olamamak herkesin şampiyonluk için ne kadar aç olduğunu gösterir. Bunu günlük hayatta hissediyorsunuz çünkü nereye giderseniz gidin Fenerbahçe taraftarlarıyla karşılaşıyorsunuz. Stadyuma giderken, evimizde oynadığımız her maçta bu elektriği hissediyorsunuz.”
“Fenerbahçe’ye geldiğimde ortam gerçekten olumsuzdu. Sadece teknik direktör değişmedi, en başında bir seçim de vardı ve bu herkesin gergin olmasına neden oldu. Seçim, teknik ekip ve oyuncuları da etkileyebiliyor. Benim için tamamen yeni bir deneyimdi. Seçim günü bizim için bir maç gibiydi. Dürüst olmak gerekirse oldukça zordu ama şimdi her şey sakinleşti, iyi bir takıma sahibiz ve ritmimizi bulduk.”
"Hakemler burada gerçekten iyi. Oynadığımız maçlarda hakemlik hiç gündem olmadı. Ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Biz de dikkat etmeliyiz çünkü bazen bir olay yüzünden herkesi aynı kategoriye koyuyorsunuz ve bu da adil değil.”
“Harika antrenmanlar ve taktikler planlayabilirsiniz ama en önemlisi insan tarafıdır. Oyuncularla bağı kuramazsanız işler zorlaşır. Sonuçta sahadalar. Kulüp, taraftar, teknik direktör ve her şey için kalpten ve tutkuyla oynamalılar.”