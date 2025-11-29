Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi
Ulaştırma Bakanlığı: Rusya'ya doğru seyir halinde olan Virat adlı gemiye sabaha karşı drone ile saldırı düzenlendi. Gemi hafif hasar aldı, mürettebatın durumu iyi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:
"Mısır-Rusya seferi sırasında patlama sonucu yangın çıkan KAIROS tankerindeki 25 personel, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerimizce sağlıklı şekilde tahliye edilmiştir.
KURTARMA-12 Römorkörü ve NENE HATUN Acil Müdahale Gemisi ile gece boyu yapılan müdahale sonucunda açık güvertedeki yangın tamamen söndürülmüş, kapalı alanlarda söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir.
Çevre birimi uzmanlarımız ve dalgıç ekiplerimiz inceleme için bölgede hazır bekletilmektedir.
VIRAT gemisine ise sabah saatlerinde yeniden saldırı gerçekleştirilmiş; sancak bordasında küçük hasar oluşmuştur.
Gemide yangın yoktur, mürettebatın sağlık durumu iyidir. Kurtarma ekipleri güvenlik nedeniyle gemiden uzak mesafede beklemektedir. Gemi stabil durumunu korumaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
