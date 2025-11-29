Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi | Dış Haberler

        Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi

        Ulaştırma Bakanlığı: Rusya'ya doğru seyir halinde olan Virat adlı gemiye sabaha karşı drone ile saldırı düzenlendi. Gemi hafif hasar aldı, mürettebatın durumu iyi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2025 - 12:04 Güncelleme: 29.11.2025 - 12:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

        "Mısır-Rusya seferi sırasında patlama sonucu yangın çıkan KAIROS tankerindeki 25 personel, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerimizce sağlıklı şekilde tahliye edilmiştir.

        KURTARMA-12 Römorkörü ve NENE HATUN Acil Müdahale Gemisi ile gece boyu yapılan müdahale sonucunda açık güvertedeki yangın tamamen söndürülmüş, kapalı alanlarda söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir.

        Çevre birimi uzmanlarımız ve dalgıç ekiplerimiz inceleme için bölgede hazır bekletilmektedir.

        VIRAT gemisine ise sabah saatlerinde yeniden saldırı gerçekleştirilmiş; sancak bordasında küçük hasar oluşmuştur.

        Gemide yangın yoktur, mürettebatın sağlık durumu iyidir. Kurtarma ekipleri güvenlik nedeniyle gemiden uzak mesafede beklemektedir. Gemi stabil durumunu korumaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        Ayrıntılar geliyor...

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        6 bin uçakta yazılım krizi
        6 bin uçakta yazılım krizi
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        "Kamu harcamalarında önemli bir disiplin sağladık"
        "Kamu harcamalarında önemli bir disiplin sağladık"
        5G'de yapay zekâ destekli müşteri deneyimi
        5G'de yapay zekâ destekli müşteri deneyimi
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        15 gün entübe kaldı! Zayıflama kahvesi kalbini durdurdu!
        15 gün entübe kaldı! Zayıflama kahvesi kalbini durdurdu!
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Bu çağın cesurları
        Bu çağın cesurları
        8 kent için kritik uyarı geldi! 4 bölgede sağanak!
        8 kent için kritik uyarı geldi! 4 bölgede sağanak!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        En büyük güvence Okan Buruk!
        En büyük güvence Okan Buruk!
        "Çağla tostunu yesin"
        "Çağla tostunu yesin"
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Vücudu baştan sona yenileyen mucize besinler
        Vücudu baştan sona yenileyen mucize besinler