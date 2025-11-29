Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İşte Domenico Tedesco'nun Galatasaray derbisi planı! - Galatasaray Haberleri

        İşte Domenico Tedesco'nun Galatasaray derbisi planı!

        Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda Galatasaray ile kritik bir derbiye çıkacak. Bu maç öncesi sarı lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco'nun ilk 11'deki seçimleri netleşmeye başladı. İşte Tedesco'nun derbi planı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2025 - 10:50 Güncelleme: 29.11.2025 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Trendyol Süper Lig’in 14. haftası dev bir maça sahne olacak. Derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

        2

        Bu maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco, ilk 11'ini netleştirmeye başladı.

        3

        Savunmada, Semedo, Skriniar ve Oosterwolde’nin yeri garanti.

        4

        Sol bekte Levent, savunma yönünün daha iyi olması nedeniyle Brown’a göre bir adım önde görünüyor.

        5

        Orta sahada rekabet zirvede. Fred, Rizespor mücadelesinde uzun bir aradan sonra çok iyi bir performans sergilemişti. İsmail ve Alvarez ise son haftaların en formda isimleri konumunda.

        6

        İtalyan teknik direktörün sol kanatta Kerem Aktürkoğlu’na, sağ kanatta ise Nene’ye görev vereceği aktarılırken Marco Asensio’ya derbi için özel bir plan hazırlandığına dikkat çekildi.

        7

        Tedesco, hücum hattını büyük ölçüde belirledi. Forvet için Tedesco’nun Jhon Duran’ı tercih edeceği ve Youssef En-Nesyri’yi hamle oyuncusu olarak düşündüğü gelen bilgiler arasında.

        8

        Galatasaray derbisi için Tedesco’nun kararsız kaldığı tek ismin ise Anderson Talisca olduğu aktarıldı.

        9
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP Kurultayında Özel partililere sesleniyor
        CHP Kurultayında Özel partililere sesleniyor
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        "Kamu harcamalarında önemli bir disiplin sağladık"
        "Kamu harcamalarında önemli bir disiplin sağladık"
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        5G'de yapay zekâ destekli müşteri deneyimi
        5G'de yapay zekâ destekli müşteri deneyimi
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        15 gün entübe kaldı! Zayıflama kahvesi kalbini durdurdu!
        15 gün entübe kaldı! Zayıflama kahvesi kalbini durdurdu!
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Bu çağın cesurları
        Bu çağın cesurları
        8 kent için kritik uyarı geldi! 4 bölgede sağanak!
        8 kent için kritik uyarı geldi! 4 bölgede sağanak!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        En büyük güvence Okan Buruk!
        En büyük güvence Okan Buruk!
        "Çağla tostunu yesin"
        "Çağla tostunu yesin"
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Vücudu baştan sona yenileyen mucize besinler
        Vücudu baştan sona yenileyen mucize besinler
        Karadeniz'de tankerde patlama
        Karadeniz'de tankerde patlama