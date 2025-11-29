İşte Domenico Tedesco'nun Galatasaray derbisi planı!
Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda Galatasaray ile kritik bir derbiye çıkacak. Bu maç öncesi sarı lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco'nun ilk 11'deki seçimleri netleşmeye başladı. İşte Tedesco'nun derbi planı...
Trendyol Süper Lig’in 14. haftası dev bir maça sahne olacak. Derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
Bu maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco, ilk 11'ini netleştirmeye başladı.
Savunmada, Semedo, Skriniar ve Oosterwolde’nin yeri garanti.
Sol bekte Levent, savunma yönünün daha iyi olması nedeniyle Brown’a göre bir adım önde görünüyor.
Orta sahada rekabet zirvede. Fred, Rizespor mücadelesinde uzun bir aradan sonra çok iyi bir performans sergilemişti. İsmail ve Alvarez ise son haftaların en formda isimleri konumunda.
İtalyan teknik direktörün sol kanatta Kerem Aktürkoğlu’na, sağ kanatta ise Nene’ye görev vereceği aktarılırken Marco Asensio’ya derbi için özel bir plan hazırlandığına dikkat çekildi.
Tedesco, hücum hattını büyük ölçüde belirledi. Forvet için Tedesco’nun Jhon Duran’ı tercih edeceği ve Youssef En-Nesyri’yi hamle oyuncusu olarak düşündüğü gelen bilgiler arasında.
Galatasaray derbisi için Tedesco’nun kararsız kaldığı tek ismin ise Anderson Talisca olduğu aktarıldı.