Ankara Spor Salonu'nda, dün başlayan CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nda yeni parti programı kabul edilirken, CHP tüzüğü ve yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişikliğe gidildi.

PARTİ PROGRAMI SUNULDU

CHP'nin 61'inci kurultayında, yeni parti programının delegelere anlatılması için Program Komisyonu oluşturuldu. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve genel başkan yardımcıları, "Güçlü Yurttaş, Güvenli Gelecek, Kazanan Türkiye" temasıyla hazırlanan ve "Demokrasi, Yönetim ve Adalet", "Kalkınma ve Ekonomi", "Sosyal Devlet" ve "Dış Politika, Güvenlik ve Dirençlilik" olmak üzere 4 ana başlıktan oluşan parti programını kısa sunumlarla delegelere tanıttı.

REKLAM

PARTİ PROGRAMI KABUL EDİLDİ

Ardından delegeler parti programıyla ilgili söz alarak, görüş ve önerilerini dile getirdi. Daha sonra, kalkınmadan adalete, demokratikleşmeden sosyal devlete, sağlıktan kültür, turizm ve spora, eğitimden milli savunma ve çalışma hayatı vizyonlarına kadar birçok alanda hazırlanan parti programı, delegelerin oyuna sunuldu. Parti programı oy birliğiyle kabul edildi.

PARTİ MECLİSİ 80 ÜYEYE YÜKSELDİ

Tüzüğün 20. maddesinde yapılan değişiklikle Parti Meclisi (PM) üye sayısı 60'tan 80'e, yedek üye sayısı da 20'ye yükseltildi.

ÖZEL, PARTİLİLERE SESLENİYOR Kurultayın ikinci gününde 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yapay zeka ile hazırlanan videolu mesajının sunulmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partililere seslendi. Özel, özetle şunları söyledi: "Kurultayımızı onurlandıran siyasi parti temsilcilerini, baba ocağının çorbasını kaynatan herkesi selamlıyorum. CHP, Kuvayi Milliye'den doğmuştur ve ilk kongremiz Sivas Kongresi'dir. CHP, Türkiye'ye sandığı getiren, 70'lerde sosyal demokrasiyi iktidar yapan partidir. 12 Eylül darbecileri tarafından partimiz kapatılmıştır, genel başkanlarımız hapise atılmıştır. Ancak Anka Kuşu gibi küllerinden doğmuştur. Kurultaylarımız hep partimizi hem ülkemizi değiştirme sorumluluğu taşır. Kadınlarla, gençlerle yola çıktık ve ilk seçimde 47 yıl sonra partimizi 1. parti yaptık. Milletimizin desteğiyle mucize gibi görülen seçimleri kazandık. O gece 411 belediye başkanlığıyla nüfusun yüzde 85'ine hizmet etme şansını yakaladık. Seçimden sonra da partimizi meydanlara ısındırdık. 19 Mart'tan sonra darbeye karşı direnç gösterdik. 255 günde, 72 eylem yaptık. 2 yılda 208 kez meydanları doldurduk meydanlardan taştık.

Ankara'da oturmadık millet merkezli siyaset yaptık. 1.2 milyon olan üye sayımızı 2 milyona ulaştırdık. Yeni bir programın sözünü vermiştik. 81 il ve 923 ilçede, sivil toplumla, kanaat önderleriyle olgunlaşan raporları, sosyal demokratları iktidara taşıyan programları inceledik, bilim insanlarıyla çalışarak, tüzüğümüzü tamamladık. Bize yapılan her provokasyona, saldırıya inat sesimizi de sözümüzü de yükselttik. Milletimizin karşısında cesaretle ve metanetle durduk. O metni dün seçilmiş bin 200 delegemizin önüne getirdik. Bundan sonra CHP, şimdi iktidar zamanı demeye hazırdır. Biz verdiğimiz değişim sözünün altını attığımız adımlarla doldurduk ve şimdi geleceğe yürüyoruz. Bu kurultaydan da bir söz vererek ayrılmayı kendim için hayatımın onur meselesi sayıyorum. Geçen kurultay, seçimden partimizi birinci parti çıkaracağımızı bunu başaramazsam görevde kalmayacağımı söylemiştim. Şimdi bu kurultaydan söz veriyorum. Bu kurultay partimizin muhalefetteki son kurultayıdır. 40. kurultay partimizin iktidarında olacak. Şimdi iktidar zamanıdır. Bugün karşımızda milletin iradesine direnenler vardır. Şehit cenazelerinde bizlere selam vermeyenlere selam verdik. Bu süreç CHP'ye yarıyor düşüncesiyle normalleşme havasını bırakıp kutuplaşmaya döndüler. Bakanlara canlı yayında CHP'yi belediyeleri silkeleyin talimatı verdiler. Onun bizimle siyasi mücadele edecek takati yoktur. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 30 yıllık diplomasını iptal ettiler.

Diplomayı iptal etmekle yetinmediler, Ekrem başkanın evine sabah vakti baskın yaptılar. Darbeciler bu sefer askeri postalla değil, cübbeleriyle geldiler. Her şeyi hesap ettiler ama milleti hesap edemediler. Darbecilere geçit vermediler onları Saraçhane'den püskürttüler. Bin kişi bile toplanamaz deyip aldıkları önleme rağmen 110 bin kişiyle toplandık. Bu mücadeleye yüreğini koyanlara selam olsun, helal olsun. Ekrem İmamoğlu adayımızdır. A planımız da, B planımız da Z planımız da budur. Onu alt edeceksen yargı kollarına değil, teşkilatına güveneceksin. Ben adayıma güveniyorum. Hodri meydan, getir sandığı millet versin kararı. 15 belediye başkanımız bugün tutukludur. Onların eşleri, anneleri, babaları, çocukları salondadır ve bize emanettir. 8 ay sonra yazdıkları iddianameyle aziz milletimizin vicdanında kendileri yargılanıyorlar. İftira bir hakikatin karşısında ne kadar dayanabilir ki. Rahmetli Erbakan'ın dediği gibi, 'Ömür boyu başları secdeden kalkmasa bu vebalin bedelini ödeyemezler.' Sanatçılar ip gibi sabahın köründe emniyette sıraya dizilirken diğerleri susuyor. Gazeteciler tutuklanırken meslektaşları susuyor. Gün direnme günüdür, ya pijamayla evde oturacaksın ya bizimle meydana çıkıp bu darbeyi püskürteceksin. Ya bu darbeyle yüzleşeceksin, Cumhuriyet'i kurtaracaksın ya da hiç hayıflanmayacaksın. Meydanlar bizimdir, sokaklar bizimdir.

Tüm yurttaşlarımıza sesleniyorum, 19 Mart bir sivil darbedir ve CHP'ye yönelik olsa da asıl hedefi Cumhuriyet'tir. DEM Parti eş başkanlarının da, Zafer Partisi genel başkanının da, bizim belediye başkanlarımızın da cezaevine atılması birbirinden bağımsız değildir. Meydanların haykırdığı gibi: Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Güzel günler gelecek, güneşli günler gelecek. Seçim olacak bu millet görev verecek. Ekrem başkan Cumhurbaşkanı, CHP iktidar olacak. CHP'yi kapatmaya kalkanlar bilsin ki, 12 Eylül'de Kenan Evren bu partiyi kapatacağını sandı ancak millet bu çınara sahip çıktı. Gazi Mustafa Kemal'den vasiyet olan bu mirasa uzanan elleri biz değil millet kırar. Türkiye'de yıllardır kurgulanan bir düzen var. Bu düzende birileri güvendedir, birileri güvende değildir. Biz bu müesses düzenin çarkına çomak soktuk. Ben devletim diyenlere milletin gücünü anımsattık. Sokağa çıkmayın, partinde otur dediler. Vallahi oturmadık. CHP hedefteyse nedeni budur. Kimse CHP'ye siyasette sınır çizemez. Bir hesap vereceksek bunu sadece milletimize veririz. Verdiğimiz mücadele yeninin, eskiye karşı verdiği mücadeledir. Bu mücadele veda edemeyenlerle geleceğe yürüyenler arasındadır. Türkiye bir doğum sancısı çekmektedir ancak hiçbir güç eskinin gidişine yeninin gelişine engel olamayacaktır. Milliyetçi, Kürt, muhafazakar, liberal, sosyalist ve sosyal demokratlarla birlikte yürüyeceğiz.

Biliyoruz ki milletimiz büyüktür. Devlet ile milletin karşı karşıya gelmesini de hiç kimse istemez. Bir gün devleti milletin karşısına dikerseniz, millet kendi tarafında olur. Devlet ile millet yarışırsa, millet kazanacaktır. Kara düzenin sesi olanlar, CHP arınacaksa bu anlayıştan arınacak. Bizi yüzde 25'lere mahkum edenlerden arınacak. CHP arınacaksa bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak artık kimse bizi yenilgiye alıştıramayacak. Bu millet bizimle zincirlerinden kurtulacak. Biz DEM Parti ile görüştüğümüz için terörist denilen bir partiyiz. Biz Kürt sorunun, demokratik yolla çözülmesi gerektiğini savunan partiyiz. Komisyon 18 toplantı yapmıştır ama belediyelere millet iradesinin üzerinde atadıkları kayyumlar bulunmaktadır. Hala AYM ve AİHM kararları uygulanmamaktadır. Siyeset milletin rızasını alarak yapılır. Menzil barış ise istikamet samimiyettir. Biz varlığını bir düşmana borçlu olan bir parti değiliz. Biz düşman aramıyoruz. Milli çıkarlarımızı merkeze alan bilinçle, bölgesel bir güç olma zorunluluğumuz var. Bu öncülüğü yapabilmek ise kendi barışını sağlamış bir ülke ile mümkündür. Bu kara düzen milletimizi sınıflara bölmekte, iktidara yakın olanlar ve olmayanlar olarak bölmektedir. Mahkemeden istedikleri kararları çıkarmaktadırlar. Milletin evlatları yoksul. Artık kimse, okursam, çalışırsam başarırım diyemiyor. Bu kara düzende devletin kapıları millete kapalıdır. Yoksulluk, vergi adaletsizliğinde Avrupa birincisiyiz.