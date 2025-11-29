Küfürleşme kavgasında kan donduran şiddet! Defalarca yumruklayıp tekmeledi!

İstanbul'da olay, 16 Ekim Perşembe günü saat 09.00 sıralarında, Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi’nde meydana geldi.

KÜFÜRLEŞME KAVGASI İDDİASI

Edinilen en bilgiye göre güvenlik görevlisi Nurullah P. (36) ile alkollü olduğu iddia edilen ve o sırada yoldan yürüyen Behçet T. (35) arasında küfür etmesi nedeniyle tartışma başladı.

AYAĞIYLA KAFASINA BASTI

DHA'daki habere göre kavgaya dönüşen olayda Nurullah P. yere düşen Behçet T.’ye art arda yumruklar attı. Saldırgan Nurullah P., ardından ayağıyla kafasına bastı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

REKLAM

"ADAM DÖVDÜM" DİYE POLİSE GİTTİ

Diğer yandan olayın ardından emniyete giden Nurullah P. ‘adam dövdüm’ diyerek kendini ihbar etti. Mekanın görüntülerini inceleyen Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliği ekipleri, savcılık kadarıyla Nurullah P.’yi gözaltına aldı.

"KASTEN YARALAMADAN" TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nurullah P., çıkartıldığı mahkemece ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı. Darp edilen kişinin saldırgandan şikayetçi olmadığı ortaya çıktı.