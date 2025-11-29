Habertürk
        İstanbul Beyoğlu'nda, güvenlik görevlisi 36 yaşındaki Nurullah P. ile alkollü olduğu iddia edilen 35 yaşındaki Behçet T. arasında küfür nedeniyle başlayan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü. Saldırgan Nurullah P., yere düşen Behçet Ç.'yi defalarca yumruklayıp tekmeledi. Olay sonrası polise gidip 'adam dövdüm' diyerek teslim olan Nurullah P., tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 13:57 Güncelleme: 29.11.2025 - 15:08
        Küfürleşme kavgasında kan donduran şiddet! Defalarca yumruklayıp tekmeledi!
        İstanbul'da olay, 16 Ekim Perşembe günü saat 09.00 sıralarında, Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi’nde meydana geldi.

        KÜFÜRLEŞME KAVGASI İDDİASI

        Edinilen en bilgiye göre güvenlik görevlisi Nurullah P. (36) ile alkollü olduğu iddia edilen ve o sırada yoldan yürüyen Behçet T. (35) arasında küfür etmesi nedeniyle tartışma başladı.

        AYAĞIYLA KAFASINA BASTI

        DHA'daki habere göre kavgaya dönüşen olayda Nurullah P. yere düşen Behçet T.’ye art arda yumruklar attı. Saldırgan Nurullah P., ardından ayağıyla kafasına bastı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        "ADAM DÖVDÜM" DİYE POLİSE GİTTİ

        Diğer yandan olayın ardından emniyete giden Nurullah P. ‘adam dövdüm’ diyerek kendini ihbar etti. Mekanın görüntülerini inceleyen Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliği ekipleri, savcılık kadarıyla Nurullah P.’yi gözaltına aldı.

        "KASTEN YARALAMADAN" TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nurullah P., çıkartıldığı mahkemece ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı. Darp edilen kişinin saldırgandan şikayetçi olmadığı ortaya çıktı.

