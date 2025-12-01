Habertürk
        Kocası dövdü, kalça kemiği kırıldı! Çığlıklarla yardım istedi | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Kocası dövdü, kalça kemiği kırıldı! Çığlıklarla yardım istedi!

        İstanbul'da, tartıştığı eşi Mustafa E. tarafından darp edilen 55 yaşındaki Hanım E. düşerek yaralandı. Kalça kemiği kırılan Hanım E.'yi eve kilitleyerek kaçan eşi, polis tarafından yakalandı. Çığlıkları üzerine kapısı kırılarak girilen evde bulunan yaralı kadın hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 07:34 Güncelleme: 01.12.2025 - 07:36
        Kocası dövdü, kalça kemiği kırıldı! Çığlıklarla yardım istedi!
        İstanbul Avcılar'da olay, Merkez Mahallesi Tüloğlu Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, binada oturan çift, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

        KADININ KALÇA KEMİĞİ KIRILDI

        Tartışma sırasında Mustafa E., darp ettiği eşi Hanım E.'nin (55) düşerek kalçasının kırılmasına neden oldu.

        ACI İÇİNDE KIVRANIRKEN KAPIYI ÜZERİNE KİLİTLEDİ

        DHA'daki habere göre kadın, acı içerisinde kıvranırken, Mustafa E. kapıyı kilitleyerek kaçtı.

        KOMŞULARI KAPIYI KIRDI

        Kadının çığlıklarını duyan komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. Kadının acı içerisindeki çığlıklarının artması üzerine kapı kırılarak açıldı.

        KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

        Hanım E., kısa sürede gelen itfaiye ve polis ekibi tarafından sedye ile taşınarak ambulansa alındıktan sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'ne kaldırıldı.

        DARPÇI KOCA YAKALANDI

        Kendisini bu hale eşinin getirdiğini belirten kadının ifadesi üzerine kaçan Mustafa E. hakkında 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından yakalanması için Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        Ekiplerin çalışması sonucu şüpheli kısa sürede gözaltına alındı.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
