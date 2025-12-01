Kocası dövdü, kalça kemiği kırıldı! Çığlıklarla yardım istedi!

İstanbul Avcılar'da olay, Merkez Mahallesi Tüloğlu Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, binada oturan çift, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

KADININ KALÇA KEMİĞİ KIRILDI

Tartışma sırasında Mustafa E., darp ettiği eşi Hanım E.'nin (55) düşerek kalçasının kırılmasına neden oldu.

ACI İÇİNDE KIVRANIRKEN KAPIYI ÜZERİNE KİLİTLEDİ

DHA'daki habere göre kadın, acı içerisinde kıvranırken, Mustafa E. kapıyı kilitleyerek kaçtı.

KOMŞULARI KAPIYI KIRDI

Kadının çığlıklarını duyan komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. Kadının acı içerisindeki çığlıklarının artması üzerine kapı kırılarak açıldı.

KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Hanım E., kısa sürede gelen itfaiye ve polis ekibi tarafından sedye ile taşınarak ambulansa alındıktan sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'ne kaldırıldı.

DARPÇI KOCA YAKALANDI

Kendisini bu hale eşinin getirdiğini belirten kadının ifadesi üzerine kaçan Mustafa E. hakkında 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından yakalanması için Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.