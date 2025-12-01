Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı

TÜİK 2025 yılı Temmuz-Eylül dönemine ilişkin büyüme verilerini açıkladı. Buna göre ilk çeyrekte GSYH bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3.7 arttı.

Beklenti yıllık büyümenin yüzde 4 geleceği yönündeydi.

GSYH üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 1.1 büyüdü.

İNŞAAT ZİRVEDE, TARIMDA DARALMA

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2025 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat yüzde 13.9, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 10.8, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 10.1, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 9.6, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 7.1, sanayi sektörü yüzde 6.5, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 6.3, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 4.4, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4.2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 2.1 arttı. Tarım sektörü ise yüzde 12.7 azaldı.

HANEHALKI TÜKETİM HARCAMALARI YÜZDE 4.8 ARTTI

Hanehalklarının nihai tüketim harcamalar üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 4.8 arttı. Devletin nihai tüketim harcamalarındaki artış yüzde 0.8, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 11.7 arttı.