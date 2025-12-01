Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.902,63 %0,04
        DOLAR 42,5204 %0,07
        EURO 49,3667 %0,15
        GRAM ALTIN 5.794,49 %0,54
        FAİZ 38,47 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 77,78 %0,85
        BITCOIN 86.159,00 %-5,50
        GBP/TRY 56,2298 %-0,08
        EUR/USD 1,1603 %0,04
        BRENT 63,43 %1,68
        ÇEYREK ALTIN 9.472,14 %0,52
        Haberler Ekonomi Para Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı - Para Haberleri

        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı

        Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yıllık bazda yüzde 3.7, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 1.1 büyüdü. İnşaat sektöründeki yıllık büyüme yüzde 13.7 olarak kaydedilirken tarımda yüzde 12.7 daralma yaşandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2025 - 10:01 Güncelleme: 01.12.2025 - 10:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TÜİK 2025 yılı Temmuz-Eylül dönemine ilişkin büyüme verilerini açıkladı. Buna göre ilk çeyrekte GSYH bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3.7 arttı.

        Beklenti yıllık büyümenin yüzde 4 geleceği yönündeydi.

        GSYH üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 1.1 büyüdü.

        İNŞAAT ZİRVEDE, TARIMDA DARALMA

        GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2025 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat yüzde 13.9, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 10.8, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 10.1, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 9.6, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 7.1, sanayi sektörü yüzde 6.5, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 6.3, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 4.4, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4.2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 2.1 arttı. Tarım sektörü ise yüzde 12.7 azaldı.

        HANEHALKI TÜKETİM HARCAMALARI YÜZDE 4.8 ARTTI

        Hanehalklarının nihai tüketim harcamalar üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 4.8 arttı. Devletin nihai tüketim harcamalarındaki artış yüzde 0.8, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 11.7 arttı.

        Mal ve hizmet ihracatı, yıllık yüzde 0.7 azalırken ithalatı yüzde 4.3 arttı.

        REKLAM

        MAAŞ ÖDEMELERİNİN PAYI YÜZDE 35

        İşgücü yani maaş ödemeleri, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41.1 yükseldi. Net işletme artığı/karma gelirdeki artış ise yüzde 43.5 oldu.

        İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı 2. çeyrekte yüzde 38.4 iken bu çeyrekte yüzde 35'e geriledi. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde işgücü ödemelerinin payı aynı şekilde yüzde 25 seviyesindeydi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu... 7 kitap yazıp, imza günü ve konferanslar düzenledi!
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu... 7 kitap yazıp, imza günü ve konferanslar düzenledi!
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        8'inci kattan 5'inci kata düştü! Genç kadın mucizeyi yaşadı!
        8'inci kattan 5'inci kata düştü! Genç kadın mucizeyi yaşadı!
        Kuvvetli sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları
        Kuvvetli sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        Kocası dövdü, kalça kemiği kırıldı! Çığlıklarla yardım istedi!
        Kocası dövdü, kalça kemiği kırıldı! Çığlıklarla yardım istedi!
        Trump duyurdu: İltica başvurularını uzun süre askıya alacağız
        Trump duyurdu: İltica başvurularını uzun süre askıya alacağız
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        100 bin TL alacağı vardı... Yanlış binayı ateşe verdi!
        100 bin TL alacağı vardı... Yanlış binayı ateşe verdi!
        Kartal Olimpiyat'ta uçtu!
        Kartal Olimpiyat'ta uçtu!
        Önce komisyon sonra asgari ücret
        Önce komisyon sonra asgari ücret
        Netanyahu'nun af talebine protesto
        Netanyahu'nun af talebine protesto
        Trump'ın medya savaşı büyüyor
        Trump'ın medya savaşı büyüyor
        İşçilerden akılalmaz şaka: Kalın bağırsağı patladı
        İşçilerden akılalmaz şaka: Kalın bağırsağı patladı
        Fabrika sahibi kalp krizinden öldü
        Fabrika sahibi kalp krizinden öldü
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?