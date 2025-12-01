Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yıllık bazda yüzde 3.7, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 1.1 büyüdü. İnşaat sektöründeki yıllık büyüme yüzde 13.7 olarak kaydedilirken tarımda yüzde 12.7 daralma yaşandı
TÜİK 2025 yılı Temmuz-Eylül dönemine ilişkin büyüme verilerini açıkladı. Buna göre ilk çeyrekte GSYH bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3.7 arttı.
Beklenti yıllık büyümenin yüzde 4 geleceği yönündeydi.
GSYH üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 1.1 büyüdü.
İNŞAAT ZİRVEDE, TARIMDA DARALMA
GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2025 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat yüzde 13.9, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 10.8, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 10.1, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 9.6, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 7.1, sanayi sektörü yüzde 6.5, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 6.3, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 4.4, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4.2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 2.1 arttı. Tarım sektörü ise yüzde 12.7 azaldı.
HANEHALKI TÜKETİM HARCAMALARI YÜZDE 4.8 ARTTI
Hanehalklarının nihai tüketim harcamalar üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 4.8 arttı. Devletin nihai tüketim harcamalarındaki artış yüzde 0.8, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 11.7 arttı.
Mal ve hizmet ihracatı, yıllık yüzde 0.7 azalırken ithalatı yüzde 4.3 arttı.
MAAŞ ÖDEMELERİNİN PAYI YÜZDE 35
İşgücü yani maaş ödemeleri, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41.1 yükseldi. Net işletme artığı/karma gelirdeki artış ise yüzde 43.5 oldu.
İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı 2. çeyrekte yüzde 38.4 iken bu çeyrekte yüzde 35'e geriledi. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde işgücü ödemelerinin payı aynı şekilde yüzde 25 seviyesindeydi.