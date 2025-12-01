Habertürk
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları

        1-7 Aralık haftalık burç yorumları

        Bu haftanın konusu, 5 Aralık'ta gerçekleşecek İkizler Dolunay'ı. Dolunay; iletişim, yolculuklar ve kararlarda netlik getiriyor. Geçtiğimiz hafta Venüs'ün Yay'a geçişiyle birlikte ilişkilerde daha açık, daha cesur bir enerji hakim. Peki bu hafta 12 burcu neler bekliyor? İşte 1-7 Aralık haftalık burç yorumlarınız...

        Giriş: 01.12.2025 - 09:21 Güncelleme: 01.12.2025 - 09:21
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        Bu haftanın konusu 5 Aralık’ta gerçekleşecek İkizler Dolunay’ı. Bu Dolunay; iletişim, haberleşme, yolculuklar, kararlar ve zihinsel süreçlerinizde netlik getiriyor. Örneğin uzun zamandır bekleyen konuşmalar yapabilir, belirsiz kalan konulardan sonuç alabilirsiniz.

        Geçtiğimiz hafta Venüs’ün Yay’a geçişiyle de ilişkilerde daha açık olabilirsiniz. Devam eden Jüpiter ve Neptün retrosu ise hayatın gerçeklerini yüzünüze çarpabilir. Peki 1-7 Aralık haftası 12 burcu neler bekliyor?

        Sevgili Koçlar, Dolunay, yakın çevre, eğitim veya iletişim konularında beklediğiniz bir meseleye netlik kazandırıyor. Bir görüşme, başvuru veya karar bu hafta hızla sonuçlanabilir.

        Sevgili Boğalar, bir ödeme, sözleşme veya gelir meselesi sonlanabilir. Venüs Yay, ortak para alanında size yeni fırsatlar sunuyor.

        Sevgili İkizler burçları, Dolunay burcunuzda gerçekleştiği için kişisel duruşunuz, ilişkileriniz veya görünümünüzle ilgili önemli farkındalıklar yaşayabilirsiniz.

        Sevgili Yengeçler, arka planda ilerleyen bir konu görünür oluyor; özellikle iş ortamı veya sağlık düzeniyle ilgili. Zihinsel yük oluşturan bir belirsizlik bu hafta çözülüyor.

        Sevgili Aslanlar, bir arkadaşlık, ekip işi veya proje netleşebilir. Venüs-Yay, aşk ve yaratıcılık alanında sizi daha cesur kılıyor.

        Sevgili Başaklar, kariyer alanında bir aydınlanma yaşanıyor; bir teklif, duyuru veya yön değişikliği söz konusu olabilir.

        Sevgili Teraziler, eğitim, seyahat, uluslararası işler veya hukuki süreçlerde beklediğiniz bir haber gelebilir. İletişiminiz kuvvetli fakat yeni tanıştığınız kişilere dikkat!

        Sevgili Akrepler, paylaşılan para, borç, kredi veya yatırım alanlarında netleşme sağlanıyor. Finansal stratejinizi yeniden düzenleyebilirsiniz.

        Sevgili Yaylar, Dolunay ilişkiler alanınızı aydınlatıyor; bir konuşma, karar veya karşılıklı bir açıklık yaşayabilirsiniz.

        Sevgili Oğlaklar, iş düzeniniz, günlük rutininiz veya sağlık konularınızla ilgili önemli farkındalıklar ortaya çıkıyor. Çalışma düzeninizi değiştirebilirsiniz.

        Sevgili Kovalar, aşk, çocuklar veya yaratıcı projelerinizde bir sonuçlanma gündeme geliyor. Kafanızda oturtamadığınız bir duygu bu hafta açıklığa kavuşabilir.

        Sevgili Balıklar, ev ve aileyle ilgili bekleyen bir mesele sonuçlanabilir; taşınma, düzen değiştirme veya bir aile konuşması gündeme gelebilir. Gerçekçi planlar kurmakta fayda var.

