        Haberler Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yolsuzluk davalarından af talebi Tel Aviv'de protesto edildi | Dış Haberler

        İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yolsuzluk davalarından af talebi Tel Aviv'de protesto edildi

        İsrail Başbakanı Netanyahu'nun hakkında yıllardır süren yolsuzluk davalarından af talep etmesi İsraillier tarafından protesto edildi. Tel Aviv'de bir araya gelen protestocular, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un, Netanyahu'nun af talebini kabul etmemesini istedi

        Giriş: 01.12.2025 - 07:38 Güncelleme: 01.12.2025 - 07:38
        1

        Tel Aviv'de onlarca İsrailli, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davalarından af talebini kabul etmemesi için gösteri düzenledi.

        2

        Times of Israel gazetesinin haberine göre, Herzog'un evinin önünde toplanan İsrailliler, Netanyahu'nun, yolsuzluk davaları için af talebinde bulunmasını protesto etti.

        3

        Naama Lazimi gibi muhalif vekillerin de katıldığı gösterinin ana teması "af = muz cumhuriyeti" oldu. Göstericiler, Netanyahu'nun affedilme olasılığına atfen üzerinde "Af" yazılı bir pankart bulunan muz yığınının arkasında sıraya girdi.

        4

        Göstericiler ayrıca, Netanyahu'yu siyasi krizden sorumlu tutan pankartlar açtı ve başbakanı kastederek "Lider sensin, suçlu sensin" gibi sloganlar attı.

        5

        Göstericilerden biri turuncu renkli hapishane tulumu giyerek ve Netanyahu maskesi takarak başbakanı bir diğeri de Herzog maskesi takarak cumhurbaşkanını canlandırdı. Maskeli bu kişiler muz yiyerek "muz cumhuriyetine" gönderme yaptı.

        6

        Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk davalarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanına 14 sayfadan oluşan af talebinde bulunmuştu. Herzog'un, Netanyahu'dan gelen talebi "sorumlu ve ciddi bir şekilde" değerlendireceği kaydedilmişti.

        7

        Netanyahu'nun, Herzog'dan af talebinde bulunduğunu duyurmasının ardından İsrail siyaseti ikiye bölünmüştü. İktidara yakın isimler Herzog'un talebi kabul etmesi gerektiğini savunurken, muhalif siyasetçiler Netanyahu'nun suçunu kabul etmesi gerektiğini belirtmişti.

        8

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

