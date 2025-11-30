Habertürk
        Haberler Spor Basketbol Milli Takım İsviçre: 60 - Türkiye: 85 | MAÇ SONUCU (12 Dev Adam 2'de 2 yaptı) - Basketbol Haberleri

        İsviçre: 60 - Türkiye: 85 | MAÇ SONUCU

        2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu 2. maçında A Milli Basketbol Takımımız, İsviçre'ye konuk oldu. Ay-yıldızlılar müsabakayı 60-85 kazanarak turnuvada 2'de 2 yaptı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 30.11.2025 - 20:31 Güncelleme: 30.11.2025 - 21:02
        12 Dev Adam 2'de 2 yaptı!
        A Milli Basketbol Takımımız, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu 2. maçında İsviçre'ye konuk oldu.

        İsviçre'de oynanan müsabakayı ay-yıldızlılar 85-60 kazandı. İlk maçta Bosna Hersek'i 22 sayı farklı mağlup eden 12 Dev Adam, bu maçtan da 25 sayı farkla galibiyetle ayrıldı ve 2'de 2 yaptı. İsviçre ise ikinci yenilgisini yaşadı.

        A Milli Takım, karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 3 dakikasını 8-7 önde geçti. Savunmasını sertleştirerek İsviçre'ye kolay sayı imkanı tanımayan ay-yıldızlılar, Ömer Faruk Yurtseven ve Tarık Biberovic'in kaydettiği basketlerle 7. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 9-19. Türkiye, Tarık'ın 10 sayı bulduğu ilk periyodu 23-17 önde tamamladı.

        Tempolu geçen ikinci çeyrekte İsviçre'ye 8 sayı şansı tanıyan ve dış atışlardan üst üste bulduğu isabetlerle farkı açan milli takım, soyunma odasına 41-25 üstün gitti.

        Üçüncü periyotta oyundan düşen İsviçre karşısında kontrolü iyice eline geçiren A Milli Takım, pota altını etkili kullandı. Milliler, Yiğitcan Saybir'in 15 sayı ürettiği bu çeyreği 65-42 önde bitirdi.

        Dördüncü ve son çeyrekte rahat bir oyun sergileyen ve farkı iyice açan Türkiye, sahadan 85-60 galip ayrıldı.

        Kapalı gişe oynanan karşılaşmayı 3 bin seyirci takip etti. Tribünlerin büyük çoğunluğunu Türk taraftarlar doldurdu.

        Salon: Saint-Leonard

        Hakemler: Luis Castillo (İspanya), Marius Ciulin (Romanya), Blaz Zupancic (Slovenya)

        İsviçre: Schumacher 8, Granvorka 2, Fofana 17, Gravet 5, Mambo 8, Mbala 2, Rocak 2, Maniema 5, Solca 8, Martin, Picarelli 3, Anabir

        Türkiye: Kenan Sipahi 3, Şehmus Hazer 8, Tarık Biberovic 16, Yiğitcan Saybir 19, Ömer Faruk Yurtseven 11, Sertaç Şanlı 2, Ercan Osmani 4, Erkan Yılmaz, Yiğit Arslan 3, Berk İbrahim Uğurlu 5, Furkan Korkmaz 12, Furkan Haltalı 2

        1. Periyot: 17-23

        Devre: 25-41

        3. Periyot: 42-65

