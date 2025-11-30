Habertürk
        Trump, ABD göçmenlik yasasıyla ilgili yaptığı paylaşımda "yetkisini" vurguladı

        Trump, ABD göçmenlik yasasıyla ilgili yaptığı paylaşımda "yetkisini" vurguladı

        ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası paylaşımında bu konuda Başkan olarak yetki sahibi olduğunu vurguladı. Söz konusu yasa, ABD Başkanı'na, ulusal çıkarlara zararlı oldukları düşünülen belirli veya tüm yabancıların ABD'ye girişini askıya alma yetkisi veriyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 09:26 Güncelleme: 30.11.2025 - 09:41
        Trump "yetkisini" vurguladı
        ABD Başkanı Donald Trump, Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası'nın ilgili maddesine atıf yaparak, gerekli gördüğü takdirde, yabancı bir kişinin veya grubun ülkeye girişine yönelik yasak veya sınırlama getirme yetkisini elinde bulundurduğuna işaret etti.

        Trump, sosyal medya hesabından Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası'nın 212 (f) bölümünü paylaşarak, bu konuda Başkan olarak yetki sahibi olduğunu vurguladı.

        ABD Başkanı Trump'ın paylaştığı yasanın içeriğinde, "Başkan, herhangi bir yabancının veya yabancı sınıfın ABD'ye girmesinin ülke çıkarlarına zarar vereceğini tespit ettiği takdirde, bir bildiriyle ve gerekli göreceği bir süre boyunca, tüm yabancıların veya herhangi bir yabancı sınıfının göçmen veya göçmen olmayan statüde ülkeye girişini askıya alabilir veya yabancıların girişine uygun göreceği herhangi bir kısıtlama getirebilir." ifadeleri yer aldı.

        Trump'ın paylaşımı, başkent Washington'da, Afganistan uyruklu bir şüphelinin, çarşamba günü iki Ulusal Muhafız askerini vurmasından günler sonrasına denk geldi.

        Söz konusu yasa, ABD Başkanı'na, ulusal çıkarlara zararlı oldukları düşünülen belirli veya tüm yabancıların ABD'ye girişini askıya alma yetkisi veriyor.

        Yasaya göre ABD Başkanı, tüm yabancıların veya belirli yabancı gruplarının göçmen veya göçmen olmayan statüsünü yasaklayan bir kararname yayınlayabilir veya belirli bir süre için gerekli görüldüğü takdirde başka kısıtlamalar getirebilir.

        Başkan Trump aynı platformda, göçmenlik yasası paylaşımının hemen öncesinde ise, ABD'de yaşayan yabancı ülke doğumluların oranının tarihteki en yüksek seviyede olduğunu bilgisine yer veren bir paylaşımı sayfasına taşımıştı.

        HER 6 KİŞİDEN BİRİ YABANCI ÜLKE DOĞUMLU

        "Geiger Capital" isimli paylaşımda yer alan grafikte, ABD'de yaşayan her 6 kişiden birinin yabancı ülke doğumlu olduğu ve bunun, yaklaşık 343 milyonluk ülke nüfusunun 53,3 milyonunu teşkil ettiği bilgisine yer verilmişti.

