Trabzonspor: 3 - Konyaspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri; 43 ve 50. dakikada Paul Onuachu ve 56. dakikada Ernest Muçi'den geldi. Bu sonucun ardından Trabzonspor ligdeki puanını 31'e yükselterek, zirve takibini sürdürdü. Konuk ekip ise 15 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor'u konuk etti. Bordo-mavililer, Papara Park'ta oynanan mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
Trabzonspor'un gollerini; 43 ve 50. dakikada Paul Onuachu ve 56. dakikada Ernest Muçi attı.
Konyaspor'un tek golü ise 17. dakikada Okay Yokuşlu'nun ters vuruşuyla geldi.
Bu sonuçla birlikte Trabzonspor ligdeki puanını 31'e yükselterek, zirve takibini sürdürdü. Konuk ekip ise 15 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Koınyaspor ise Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
OULAI'YE MAÇ ÖNCESİ ÖDÜL VERİLDİ
Trabzonspor’un Fransız orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai’nin sezonun 10. haftasında İkas Eyüpspor’a attığı gol, Türkiye Futbol Federasyonunun oylamasında Ekim ayının golü seçildi.
Futbolcuya ödülünü karşılaşması öncesi kulüp başkan yardımcısı Kemal Ertürk verdi.
Öte yandan Papara Park tribünlerinde boşluklar görülürken az sayıda TÜMOSAN Konyaspor taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde takımlarını destekledi.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Olaigbe'nin ceza alanı dışından şutunda, kaleci Bahadır Güngördü, topu kale direğinin üstünden kornere gönderdi.
5. dakikada Biorlo'nun pasında Bardhi, kaleci Onana ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda Onana, gole izin vermedi.
14. dakikada sağ taraftan Andzouana'nın pasında ceza alanı sol çaprazında Bardhi, uygun durumda kötü vuruşla topu auta attı.
17. dakikada ceza alanı içinde Andzouana'nın şutunda Okay Yokuşlu'nun müdahale etmeye çalıştığı top, kendi ağlarına gitti: 0-1.
24. dakikada Zubkov'un sağdan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top az farkla direğin üstünden auta gitti.
40. dakikada Trabzonspor, VAR uyarısıyla penaltı kazandı. Zubkov'un pasında Muçi, kaleci Bahadır Güngördü'den sıyrıldıktan sonra yerde kaldı. Önce aut kararı veren karşılaşmanın hakemi Alper Akarsu, VAR'ın uyarısı sonrası pozisyonu inceleyerek penaltı noktasını gösterdi.
43. dakikada Onuachu, kullandığı penaltı atışında topu filelere göndererek karşılaşmada eşitliği sağladı: 1-1.
İlk yarı. 1-1 berabere tamamlandı.
46. dakikada Bouchouari'nin geri pasında araya girerek topu alan Muleka'nın şutunda, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.
50. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Olaigbe'nin pasında savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Onuachu, yakın mesafeden meşin yuvarlağı kaleci Bahadır Güngördü'nün solundan filelere göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-1.
56. dakikada Muçi, şık bir frikik golüne imza attı. Bordo-mavili futbolcu, sol taraftan son çizgiye yakın dar açıdan topu kaleci Bahadır Güngördü'nün üzerinden filelere yolladı: 3-1.
58. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Pina'nın şutunda kaleci Bahadır Güngördü'nün müdehalesiyle havalanan topu Onuachu, kaleye gönderdi ancak çizgi önünden Andzouana, tehlikeyi uzaklaştırdı.
69. dakikada ceza alanı içinde iki rakibinden sıyrılan Jin Ho'nun şutunda, kaleci Onana topu kornere çeldi.
85. dakikada Pedrinho'nun soldan ortasında ceza alanı içinde Melih Bostan'ın şutunda top, üst direğe çarparak auta çıktı.
90+4. dakikada Kaan Akyazı'nın soldan ortasında arka direkte Andzouana'nın şutunda top, üst direkten oyun alanına döndü.
Trabzonspor, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.