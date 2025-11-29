Trabzonspor: 3 - Konyaspor: 1 | MAÇ SONUCU Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri; 43 ve 50. dakikada Paul Onuachu ve 56. dakikada Ernest Muçi'den geldi. Bu sonucun ardından Trabzonspor ligdeki puanını 31'e yükselterek, zirve takibini sürdürdü. Konuk ekip ise 15 puanda kaldı.

Habertürk Giriş: 29.11.2025 - 21:57 Güncelleme: 29.11.2025 - 22:11 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL