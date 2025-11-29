Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde "İlim Yayma Ödülleri" törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

"İlim Yayma Ödülleri'nin uluslararası bir hüviyet kazanacağını, dünyanın dört bir yanına ulaşacağını memnuniyetle öğrendim. Niçin bizim Nobel'imiz olmasın?

Gezi olaylarında İstanbul'a kamp kuran uluslararası medya kuruluşları, Gazze'de 270'i aşkın gazeteci öldürülürken meslektaşlarının haberini bile yapmadı

İsrail uyduruk sebeplerle ateşkesi ihlal ediyor. Hamas'ın provokasyonlara rağmen ateşkesin korunmasında sabırlı bir yaklaşım içinde olduğunu görüyoruz

Milletimizin mazlum Filistin halkıyla dayanışmasını engellemek için sosyal medyada ve siyonist basın yayın organlarında dezenformasyon kampanyası yürütüldü Sanal alemde kendini muhalif lanse edenlerin önemli bir kısmının Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan FETÖ'cü hainler olduğu anlaşıldı 86 milyonla birlikte kendini bu topraklara ait hisseden 10 milyonları da yanımıza alarak hep beraber yepyeni bir destan yazmaya başlayacağız

Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için iktidarımızın da ittifakımızın da devletimizin de kararlılığının tam olduğunun bilinmesini isteri Türkiye bir yola girmiştir ve bu yol bizi terörün olmadığı, her karışında kardeşliğin ve huzurun egemen olduğu bir menzile götürecektir Yarım asırlık bir tezgahı bozma çabalarımızın kan, gözyaşı ve çatışmadan beslenen hangi güçleri telaşlandırdığını çok iyi biliyoruz (Terörsüz Türkiye) Hedefe yaklaştıkça sabotajların, medya operasyonlarının, siyaset ve sosyal mühendislik faaliyetlerinin artacağını görebiliyoruz" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları şöyle: "İLİM ADAMLARIMIZA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM" Hem yeni hem nitelikli eserleriyle bir yandan bilim müktesebatımıza katkılar yapan gelecekteki çalışmaların önünü açan ilim adamlarımıza şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Başvuruları çok titiz şekilde değerlendiren sekretaryamıza Bilim ve Onur Kurulu üyelerimize, teknik uzmanlarımıza, bilimsel hakemlerimize ve vakfımızın mütevelli heyetine teşekkürlerimi iletiyorum.

"NİÇİN BİZİM BİR NOBELİMİZ OLMASIN" İlim Yayma Ödülleri'e yönelik teveccüh her programda maşallah katlanarak artıyor. Bu sene 3 ayrı dalda 174'ü üniversiteler olmak üzere 188 kurumdan toplam 1324 başvuruyla yeni bir rekor daha kırıldı. İlim Yayma Ödülleri'nin önümüzdeki yıldan itibaren uluslararası hüviyet kazanacağını da büyük bir memnuniyetle öğrendim. Niçin bizim bir Nobelimiz olmasın. Bu adımı biz de atarız. "BİLGİNİN NETİCE VERMEDİĞİ HAKİKATTİR" İlim Yayma Ödülleri'nin amacı ilk planda elbette iyi eserleri ve eser sahiplerini takdir ve taltif etmektir. Fakat hayata uyarlanmayan, insana, sahaya, reele dokunmayan, doğru ve etkili kullanılmayan bilginin netice vermediği hakikattir. İlim Yayma Ödüllerimizi bu açıdan son derece başarılı bulduğumu belirtmek istiyorum. Bazı isimler vardır ki hem tarihte iz bırakırlar hem de yaşadıkları hayatta gençliğe örnek olup istikbale yön verirler. Yetiştirdikleri talebelerle ülke ve milletin hizmetine sundukları eğitim kurumları, vakıf ve derneklerle onların amel defterleri yeni sevaplarla süslenmek üzere inşallah hep açık kalır. "HOCAMIZIN EMELİ GÜZEL İNSAN OLABİLMEK" Merhum Sabahattin Zaim hocamız işte bu şahsiyetlerden biridir. Hem akademik zeminde hem de sosyal hayatta pek çok gencin yetişmesinde önemli rol oynamıştır. Hocamızın emeli güzel insan olabilmek, peygamber efendimizin ahlakıyla ahlaklanmış güzel insanlar yetiştirmekti. Tek tipçi uygulamaların zirveye çıktığı dönemde bu ihtiyacı rahmetli hocamız da hissetmişti. Tarih, değerlerinden, inanç ve kültüründen uzaklaştırılmak isteyen gençliği her şeyin üstünde görüştü.

"GÜMBÜR GÜMBÜR GELEN TEKNOFEST KUŞAĞI" Davasında ne denli muvaffak olduğunu bugünün Türkiyesine baktığımızda yetişmiş ve yetişmekte olan gençliğimize baktığımızda, gümbür gümbür gelen TEKNOFEST kuşağına baktığımızda zaten görüyoruz. Onun rahleyi tedrisinden geçen öğrenciler bugün hemen her alanda ülkemize aşkla hizmet ediyor. Rabbim ondan razı olsun. REKLAM "İLMİN IŞIĞINI YAYMA YOLCULUĞU" Cemiyetimiz önümüzdeki sene 75.yaşına girecek.Cemiyetten filizlenip büyüyen vakfımız 52 yılı geride bıraktı. Millet iradesinin gasp edildiği darbe dönemindeki yasak ve baskılara rağmen ilmin ışığını yayma yolculuğunda tam 3 çeyrek asır geride kaldı. Bilgili, şuurlu, vicdanlı nesiller için başlatılan bu hareket her alanda meyvelerini verdi. "100'ÜN ÜZERİNDE İMAM HATİP OKULU" İmam Hatip okullarının kurulması ve yaşatılması konusunda İlim Yayma ailesi her dönemde sorumluluk üstlendi. Birileri başarılarını hazmetmekte zorlansa da cemiyetimiz 100'ün üzerinde İmam Hatip okulunu maarif davamıza kazandırmanın inancını yaşadı. Akademik çalışma, kültür, sanat ve spor faaliyetlerinden burs ve ihtisas programlarına aynı fedakârlıkla devam ediliyor. Bu çeşmenin suyundan içmiş, bir lokma da olsa bu sofranın ekmeğini yemiş tüm arkadaşlarımızdan Allah razı olsun Ömrünü hayra, hasenata ilme adamış aramızda olmayan vakıf insanlarımıza Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Bu akşam aramızda sosyologlarımız, tarihçilerimiz, mühendislerimiz, doktorlarımız ve daha pek çok alanlarda kendi sahalarında uzmanlaşmış seçkin hocalarımız var.

"KUTSAL SAYILAN NE KADAR KIYMET VARSA PLANLI ŞEKİLDE KUŞATMA ALTINA ALINIYOR" Asırlar boyunca üzerine yeni teoriler, yeni pratikler, yeni metotlar inşa edilen kavramlar günden güne kan kaybediyor. Anlamlar aşınıyor. Kutsal sayılan ne kadar kıymet varsa planlı şekilde kuşatma altına alınıyor. Önce pozitivist ve materyalist bakış açısıyla dünyaya dayatılan sözde yeni gerçekler en fazla insana zarar veriyor. Gazze'de 2 yıl boyunca yapılan vahşi soykırımı medeni denilen dünya yalnızca seyretmekle yetiniyor. "MESLEKTAŞLARININ HABERİNİ BİLE YAPMADILAR" Gezi olaylarında İstanbul'a kamp kuran uluslararası medya kuruluşları Gazze'de öldürülen meslektaşlarının haberini bile yapmadılar. Gazze'deki okulların yüzde 80'ini yani 668 okul binası İsrail binası bombaların hedefi olmuştur. 392 okul kullanılamaz hale gelmiştir. 13 bin 500'ü aşkın öğrenci, 830'un üzerinde öğretmen, 193 bilim insanı işgal kuvvetleri tarafından şehit edildi. "TOPLU KIYIM POLİTİKASI UYGULANMIŞTIR" Burada bilinçli, kasıtlı, planlı bir toplu kıyım politikası uygulanmıştır. 365 kilometrekarelik Gazze milyonlarca ton yıkıntıyla örtülü. Bunu görmezden gelmek toplu kıyıma ortak olmaktır. Hiçbir zaman susmadık bundan sonra da susmayacağız. Dünyanın dört bir yanında nereye gidersek gidelim, gittiğimiz her yerde bunu haykıracağız.

"İSRAİL UYDURUK SEBEPLERLE ATEŞKESİ İHLAL EDİYOR" Güney Afrika'da bütün oturumlarda bunları haykırdım, bunları konuştum. Bizim de devreye girmemizle bir ateşkes sağlandı. İsrail uyduruk sebeplerle ateşkesi ihlal ediyor. Hamas sabırlı bir yaklaşım içinde.Bunu da memnuniyetle karşılıyoruz. Gazze'deki kardeşlerimizin çadırlarının ne durumda olduğunu televizyonlarda izliyoruz. "BAŞKENTİ DOĞU KUDÜS OLAN ÖZGÜR EGEMEN BİR FİLİSTİN" Türkiye olarak ateşkesin muhafazası ve insani yardımlarda üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. İsrail engelliyor, karşı çıkıyor. İnsanlıktan nasibini almamış başlarında bir katil var. İki devletli çözüm politikamızı başkenti Doğu Kudüs olan özgür egemen bir Filistin oluncaya kadar kararlıkla sürdüreceğiz. "İYİLİK, ERDEM, FITRAT, ETİK, VİCDAN VE MERHAMET" Bizim ilim geleneğimizin merkezinde insan, hikmet ve kemalat vardır. İnsanı dışlayan, hikmete önem vermeyen tekamülü reddeden anlayışın bizim medeniyet tasavvurumuzda yeri yoktur. Bugün önemli bir tehditle karşı karşıyayız. İnsan ve varlık. Maddi boyuta ve yapay zemine indirgenmek isteniyor. Az önce ilim erbabımızın yapay zekayı da nasıl tahrip ve tahrif edeceğimizi gördük. Demek ki ilim bunların inşallah haddinden ve hakkından gelecektir. İyilik, erdem, fıtrat, etik, vicdan ve merhamet gibi kavramlar insanlığın gündeminden çıkarılmaya çalışılıyor.

"BU MİLLETİ BÖLMEYE UĞRAŞTILAR" Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla birbirinden güç alarak yalnızca kader değil keder birliği yapan bu milleti bölmeye uğraştılar. Ne yazık ki bir dereceye kadar başarılı da oldular. Filistin, Suriye, Çanakkale'de bizimle omuz omuza çarpışan Arap kardeşlerimizi 'bizi sırtımızdan vurdular' diyerek bizi düşman haline getirdiler. Osmanlı'yı kötülediler. 'Türkler ülkenizi işgal etti, kimliğinizi değiştirdi' diye oralardaki kardeşlerimizi bize kışkırttılar. Senarist, yönetmen, oyunca aynı sadece sahneler ayrıydı "BÜYÜK BİR DEZENFORMASYON KAMPANYASI YÜRÜTÜLDÜ" Milletimizin mazlum Filistin halkıyla dayanışmasını engellemek için sosyal medya ve şovenist basın yayın organlarında büyük bir dezenformasyon kampanyası yürütüldü. Bu nefret dalgasını körükleyen hesapların çoğunun yurt dışından yönetildiği ortaya çıktı. Sanal alemde önemli bir kısmının FETÖ'cü hainler olduğu anlaşıldı. Şimdi de terörsüz Türkiye sürecinde aynı oyunun sahnelenmek istendiğini görüyoruz. "HEP BERABER YENİ BİR DESTAN YAZMAYA BAŞLAYACAĞIZ" Ülkemiz ve milletimizle birlikte inşallah tüm bölgenin kaderini değiştirecek, bu startejik hamlemizin kimleri rahatsız ettiğinin tabii ki farkındayız. Onlara sadece şunu söylüyorum, bu sefer muvaffak olamayacaksınız. Allah'ın yardımı aziz milletimizin duasıyla inşallah bu sefer hep birlikte başaracağız. Güçlü, muteber ve muzaffer Türkiye ülkümüzü inşallah kuvveden fiile çıkaracağız. 86 milyonla birlikte, kendini bu topraklara ait hisseden 10 milyonları da yanımıza alarak hep beraber yepyeni bir destan yazmaya başlayacağız. Tahriklere kapılmadan, tuzaklara düşmeden sabırlı, samimi, dikkatli ve özgüvenli şekilde ilerliyoruz.