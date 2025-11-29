Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Sürüş davranışları, bilişsel gerilemeyi erken tespit etmeye yardımcı olabilir | Sağlık Haberleri

        Sürüş davranışları, bilişsel gerilemeyi erken tespit etmeye yardımcı olabilir

        Araç sürüş verilerinin, bilişsel gerileme riski taşıyan kişilerin erken dönemde belirlenmesine yardımcı olabileceği tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 10:10 Güncelleme: 29.11.2025 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bulguları ABD'deki "Neurology" dergisinde yayımlanan araştırmada bireylerin sürüş verileriyle bilişsel durumları arasındaki bağ incelendi.

        Araştırmaya Alzheimer hastalığının öncülü kabul edilen "hafif bilişsel bozukluğu" bulunan ortalama 75 yaşındaki 56 kişi ile bilişsel açıdan sağlıklı 242 kişi katıldı.

        Çalışmanın başında her iki grubun sürüş alışkanlıkları benzer görünse de zamanla hafif bilişsel bozukluğu olanlarda aylık sürüş sıklığında, gece sürüşlerinde ve rotayı değiştirme sıklığında daha belirgin düşüşler görüldü.

        Bilim insanları, üç yıl süren araştırma sonucunda bir kişinin ne kadar uzağa gittiği, ne sıklıkla dışarı çıktığı ve aynı rotayı ne kadar izlediği gibi sürüş verilerinin yaş veya standart hafıza testlerinden daha fazla bilgi sağlayabileceğini belirledi.

        Araştırmacılar, yolculuk mesafesi, hız sınırının aşılma sıklığı ve sürüş rutini değişim oranı gibi verileri kullanarak kişilerin bilişsel bozukluk geliştirip geliştirmediğini yüzde 82 doğrulukla tahmin edebildi.

        Bu verilere yaş, kişisel özellikler, bilişsel test sonuçları ve Alzheimer ile ilişkili genin bulunup bulunmadığı bilgisi eklendiğinde ise doğruluk oranı yüzde 87'ye çıktı.

        Washington Üniversitesi Tıp Fakültesinden araştırmanın yazarı Dr. Ganesh M. Babulal, insanların günlük sürüş davranışlarını izlemenin bilişsel becerilerini takip etmenin düşük maliyetli ve rahatsızlık vermeyen yolu olduğunu belirterek, "Bu yöntem, kazalar veya kıl payı atlatılan olaylar yaşanmadan önce risk altındaki sürücülerin daha erken dönemde belirlenmesini sağlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        5G'de yapay zekâ destekli müşteri deneyimi
        5G'de yapay zekâ destekli müşteri deneyimi
        15 gün entübe kaldı! Zayıflama kahvesi kalbini durdurdu!
        15 gün entübe kaldı! Zayıflama kahvesi kalbini durdurdu!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Bu çağın cesurları
        Bu çağın cesurları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        8 kent için kritik uyarı geldi! 4 bölgede sağanak!
        8 kent için kritik uyarı geldi! 4 bölgede sağanak!
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        En büyük güvence Okan Buruk!
        En büyük güvence Okan Buruk!
        Evrim Akın gözyaşlarına boğuldu
        Evrim Akın gözyaşlarına boğuldu
        "Çağla tostunu yesin"
        "Çağla tostunu yesin"
        Vücudu baştan sona yenileyen mucize besinler
        Vücudu baştan sona yenileyen mucize besinler
        Karadeniz'de tankerde patlama
        Karadeniz'de tankerde patlama
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Zelenskiy duyurdu: Yermak istifa etti
        Zelenskiy duyurdu: Yermak istifa etti
        MB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması
        MB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması