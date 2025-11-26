İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, alacağını alamadığını iddia eden Rahmi Ö., 30 işçinin kaldığı binanın ilk katındaki daireyi ateşe verip kaçtı. Görüntülerde, yangın sırasında binanın üst katlarında kalan işçilerin birbirlerine bağladıkları çarşaflarla aşağıya sarkarak kurtulduğu anlar yer aldı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde işçilerin kaldığı binada çıkan yangın, hasara neden oldu.
Kazım Karabekir Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir firmanın çalışanlarının konaklaması için kiralanan 3 katlı binanın giriş katında ranzaların bulunduğu bölümde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bazı çalışanlar, kendi imkanlarıyla binayı tahliye etti, üst katlardaki işçileri itfaiye ekipleri dışarı çıkardı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında hasar oluştu.
Öte yandan polis, kundaklama şüphesiyle bir kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.