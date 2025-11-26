Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular

        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, alacağını alamadığını iddia eden Rahmi Ö., 30 işçinin kaldığı binanın ilk katındaki daireyi ateşe verip kaçtı. Görüntülerde, yangın sırasında binanın üst katlarında kalan işçilerin birbirlerine bağladıkları çarşaflarla aşağıya sarkarak kurtulduğu anlar yer aldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.11.2025 - 21:20 Güncelleme: 26.11.2025 - 21:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde işçilerin kaldığı binada çıkan yangın, hasara neden oldu.

        Kazım Karabekir Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir firmanın çalışanlarının konaklaması için kiralanan 3 katlı binanın giriş katında ranzaların bulunduğu bölümde yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bazı çalışanlar, kendi imkanlarıyla binayı tahliye etti, üst katlardaki işçileri itfaiye ekipleri dışarı çıkardı.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında hasar oluştu.

        Öte yandan polis, kundaklama şüphesiyle bir kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yılın son MGK toplantısı sona erdi
        Yılın son MGK toplantısı sona erdi
        Böcek ailesinin otopsi raporu açıklandı
        Böcek ailesinin otopsi raporu açıklandı
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        3 kişiyi öldüren seri katil tutuklandı
        3 kişiyi öldüren seri katil tutuklandı
        "Venezuela'ya baskı petrolle ilgili"
        "Venezuela'ya baskı petrolle ilgili"
        Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı!
        Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        11. Yargı Paketi 'infaz düzenlemesi'yle geliyor
        11. Yargı Paketi 'infaz düzenlemesi'yle geliyor
        26 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        26 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!