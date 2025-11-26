Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da derbi öncesi bek alarmı!

        Galatasaray, sezonun en kritik dönemine bek mevkilerinde büyük eksiklerle giriyor. Singo'nun sakatlığı, Eren Elmalı'nın cezası, Kaan Ayhan'ın sakatlığı ve Sallai'nin kart cezası nedeniyle derbide ve Avrupa maçlarında ciddi rotasyon sorunları yaşanıyor. Kadıköy'de beklerde Kazımcan ve gerekirse Barış Alper'in görev yapması bekleniyor.

        Giriş: 26.11.2025 - 10:08 Güncelleme: 26.11.2025 - 10:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray sezon öncesinde tarihi bir yaz transfer dönemi geçirmiş, Türk futbol tarihinin harcama rekorlarını kırmıştı. Kadrosunu Victor Osimhen, Uğurcan Çakır, Wilfried Singo gibi isimlerle güçlendiren Cimbom, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan’ı ise bonservis bedeli ödemeden renklerine bağladı.

        2

        Sağ beke Singo’yu alan sarı-kırmızılılar 24 yaşındaki futbolcu için Monaco’ya 30 milyon Euro ödeme gerçekleştirdi.

        3

        Sacha Boey’dan sonra bu bölgede denenen isimlerden sadece Roland Sallai’den memnun kalan Okan Buruk’un elinde sağ bekte Kaan Ayhan dışında iki alternatif oldu.

        4

        Sol bekte geçen sezon devre arasında gelen Eren Elmalı’nın gösterdiği performans ve Ismail Jakobs’un uzun süren sakatlıklarının da sona ermesiyle birlikte Buruk’un elinde sağ ve sol bekte ilk 11’de oynayabilecek dört; Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş ve Berkan Kutlu’yla birlikte bu bölge rotasyonunda yedi oyuncu bulunuyordu.

        5

        Geçen sezonlarda birçok kritik Avrupa maçında çeşitli sebeplerle orijinal bek oynatamayan Cimbom en kritik fikstüre de bu oyunculardan yoksun girdi. Roland Sallai, USG maçına sağ bekte başlarken Ismail Jakobs son antrenmanda ağrılarının bulunduğunu belirtti, ağrılarına rağmen riske edildi.

        6

        Singo’nun geri dönüşünün bir ayı bulması beklenirken Eren Elmalı ise hak mahrumiyeti cezası sebebiyle hem derbide hem Monaco’da oynayamayacak.

        7

        Milli Takım’da sakatlanan Kaan Ayhan için ise yoğun bir tedavi programına başlandı; derbiye yetiştirilmek için gayret gösteriliyor. Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören Roland Salla ise Kadıköy’de forma giyemeyecek.

        8

        Kadıköy’de sol bekte Kazımcan Karataş’ın, sağ bekte ise Kaan’ın yetişmemesi durumunda Barış Alper Yılmaz ya da savunma bölgesinden bir oyuncunun görev yapması düşünülüyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Sosyal medyada tepki çekti... Gözaltında biten şaka!
        Sosyal medyada tepki çekti... Gözaltında biten şaka!
        33 maçlık seri sona erdi!
        33 maçlık seri sona erdi!
        Buruk'tan Union SG yenilgisi sonrası tepki!
        Buruk'tan Union SG yenilgisi sonrası tepki!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        4 katlı binanın çatısına çıktı... Öldüren tamirat!
        4 katlı binanın çatısına çıktı... Öldüren tamirat!
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Trump ile Selman arasında İsrail gerginliği iddiası
        Trump ile Selman arasında İsrail gerginliği iddiası
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Cimbom'a Union Saint-Gilloise şoku!
        Cimbom'a Union Saint-Gilloise şoku!
        GSS priminde gelir testine dikkat!
        GSS priminde gelir testine dikkat!
        Kıyı bölgeler için lodos ve yağmur uyarısı
        Kıyı bölgeler için lodos ve yağmur uyarısı
        Trump'tan barış görüşmelerine ilişkin: Karmaşık bir süreç
        Trump'tan barış görüşmelerine ilişkin: Karmaşık bir süreç
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!