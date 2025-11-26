Galatasaray'da derbi öncesi bek alarmı!
Galatasaray, sezonun en kritik dönemine bek mevkilerinde büyük eksiklerle giriyor. Singo'nun sakatlığı, Eren Elmalı'nın cezası, Kaan Ayhan'ın sakatlığı ve Sallai'nin kart cezası nedeniyle derbide ve Avrupa maçlarında ciddi rotasyon sorunları yaşanıyor. Kadıköy'de beklerde Kazımcan ve gerekirse Barış Alper'in görev yapması bekleniyor.
Galatasaray sezon öncesinde tarihi bir yaz transfer dönemi geçirmiş, Türk futbol tarihinin harcama rekorlarını kırmıştı. Kadrosunu Victor Osimhen, Uğurcan Çakır, Wilfried Singo gibi isimlerle güçlendiren Cimbom, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan’ı ise bonservis bedeli ödemeden renklerine bağladı.
Sağ beke Singo’yu alan sarı-kırmızılılar 24 yaşındaki futbolcu için Monaco’ya 30 milyon Euro ödeme gerçekleştirdi.
Sacha Boey’dan sonra bu bölgede denenen isimlerden sadece Roland Sallai’den memnun kalan Okan Buruk’un elinde sağ bekte Kaan Ayhan dışında iki alternatif oldu.
Sol bekte geçen sezon devre arasında gelen Eren Elmalı’nın gösterdiği performans ve Ismail Jakobs’un uzun süren sakatlıklarının da sona ermesiyle birlikte Buruk’un elinde sağ ve sol bekte ilk 11’de oynayabilecek dört; Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş ve Berkan Kutlu’yla birlikte bu bölge rotasyonunda yedi oyuncu bulunuyordu.
Geçen sezonlarda birçok kritik Avrupa maçında çeşitli sebeplerle orijinal bek oynatamayan Cimbom en kritik fikstüre de bu oyunculardan yoksun girdi. Roland Sallai, USG maçına sağ bekte başlarken Ismail Jakobs son antrenmanda ağrılarının bulunduğunu belirtti, ağrılarına rağmen riske edildi.
Singo’nun geri dönüşünün bir ayı bulması beklenirken Eren Elmalı ise hak mahrumiyeti cezası sebebiyle hem derbide hem Monaco’da oynayamayacak.
Milli Takım’da sakatlanan Kaan Ayhan için ise yoğun bir tedavi programına başlandı; derbiye yetiştirilmek için gayret gösteriliyor. Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören Roland Salla ise Kadıköy’de forma giyemeyecek.
Kadıköy’de sol bekte Kazımcan Karataş’ın, sağ bekte ise Kaan’ın yetişmemesi durumunda Barış Alper Yılmaz ya da savunma bölgesinden bir oyuncunun görev yapması düşünülüyor.