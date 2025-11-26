Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Edirne haberleri: Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!

        Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Şehitler köyünde eski köy muhtarı 55 yaşındaki Alaaddin Yaman, tartıştığı 58 yaşındaki Fethi Aktaş tarafından köy meydanında av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 08:47 Güncelleme: 26.11.2025 - 08:47
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Edirne'de olay, dün akşam saatlerinde Enez ilçesi Şehitler köyü meydanında meydana geldi.

        EŞİNİN AKRABASIYLA TARTIŞMA ÇIKTI

        İddiaya göre, eski köy muhtarı Alaaddin Yaman (55), köy meydanında karşılaştığı eşinin akrabası Fethi Aktaş’la (58) bilinmeyen nedenden dolayı tartışmaya başladı.

        Alaaddin Yaman, 55 yaşındaydı.
        Alaaddin Yaman, 55 yaşındaydı.

        AV TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇTI

        DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Aktaş, yanında bulunan av tüfeğiyle Yaman’a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        KÖY MEYDANINDA YAŞAMINI YİTİRDİ

        Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Alaaddin Yaman’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kısa süre sonra av tüfeğiyle jandarmaya teslim olan Aktaş, gözaltına alındı.

        CENAZE ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

        Yaman’ın cenazesi ise nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        #edirne
        #Son dakika haberler
