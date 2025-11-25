Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

        Trendyol Süper Lig'de 13. hafta geride kalırken, Galatasaray 32 puanla zirvede yer aldı ve Fenerbahçe'yle arasında 1 puanlık fark oluştu. Futbol veri sitesi Euro Club Index, şampiyonluk tahmininde bulundu ve takımların toplayacağı puanı açıkladı. İşte sıralama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2025 - 10:59 Güncelleme: 25.11.2025 - 10:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Trendyol Süper Lig'de 13 hafta geride kaldı. 32 puanla zirvede Galatasaray ter alırken, en yakın rakibi Fenerbahçe ise 31 puanla 2. sırada kendine yer buldu.

        2

        Euro Club Index'te Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takım tahmin edilirken; toplayacağı puan da belirlendi.

        3

        İşte futbol veri sitesine göre Süper Lig'de küme düşecek takımlar, şampiyon olacak takım ve puan durumu...

        4

        18- FATİH KARAGÜMRÜK: 24 PUAN

        5

        17- KAYSERİSPOR: 31 PUAN

        6

        16- EYÜPSPOR: 31 PUAN

        7

        15- GENÇLERBİRLİĞİ: 34 PUAN

        8

        14- KASIMPAŞA: 35 PUAN

        9

        13- ANTALYASPOR: 36 PUAN

        10

        12- KONYASPOR: 38 PUAN

        11

        11- ÇAYKUR RİZESPOR: 42 PUAN

        12

        10- BAŞAKŞEHİR: 43 PUAN

        13

        9- ALANYASPOR: 43 PUAN

        14

        8- KOCAELİSPOR: 43 PUAN

        15

        7- GAZİANTEP FK: 49 PUAN

        16

        6- GÖZTEPE: 50 PUAN

        17

        5- SAMSUNSPOR: 58 PUAN

        Şampiyonluk şansı: %0.1

        18

        4- BEŞİKTAŞ: 59 PUAN

        Şampiyonluk şansı: -

        19

        3- TRABZONSPOR: 63 PUAN

        Şampiyonluk şansı: %0.7

        20

        2- FENERBAHÇE: 81 PUAN

        Şampiyonluk şansı: %38

        21

        1- GALATASARAY: 84 PUAN

        Şampiyonluk şansı: %61.3

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        "Konuşalım" yalanıyla Nuran'ı katletmişti... Eski kocanın ifadesi ortaya çıktı!
        "Konuşalım" yalanıyla Nuran'ı katletmişti... Eski kocanın ifadesi ortaya çıktı!
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull'un sahibi diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un sahibi diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        "Ne oturuyorsunuz?" kavgası cinayetle bitti!
        "Ne oturuyorsunuz?" kavgası cinayetle bitti!
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        Kompresör vahşetinde pantolon çöpe atılmıştı... Sıcak gelişme!
        Kompresör vahşetinde pantolon çöpe atılmıştı... Sıcak gelişme!
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Birbirinden ilginç 10 gerçek
        Birbirinden ilginç 10 gerçek
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Şiddetin yeni boyutu: Sokaktan ekrana!
        Şiddetin yeni boyutu: Sokaktan ekrana!
        "Ukrayna ve Rusya Abu Dabi'de görüştü" iddiası
        "Ukrayna ve Rusya Abu Dabi'de görüştü" iddiası
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı