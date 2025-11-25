Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
Trendyol Süper Lig'de 13. hafta geride kalırken, Galatasaray 32 puanla zirvede yer aldı ve Fenerbahçe'yle arasında 1 puanlık fark oluştu. Futbol veri sitesi Euro Club Index, şampiyonluk tahmininde bulundu ve takımların toplayacağı puanı açıkladı. İşte sıralama...
Trendyol Süper Lig'de 13 hafta geride kaldı. 32 puanla zirvede Galatasaray ter alırken, en yakın rakibi Fenerbahçe ise 31 puanla 2. sırada kendine yer buldu.
Euro Club Index'te Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takım tahmin edilirken; toplayacağı puan da belirlendi.
İşte futbol veri sitesine göre Süper Lig'de küme düşecek takımlar, şampiyon olacak takım ve puan durumu...
18- FATİH KARAGÜMRÜK: 24 PUAN
17- KAYSERİSPOR: 31 PUAN
16- EYÜPSPOR: 31 PUAN
15- GENÇLERBİRLİĞİ: 34 PUAN
14- KASIMPAŞA: 35 PUAN
13- ANTALYASPOR: 36 PUAN
12- KONYASPOR: 38 PUAN
11- ÇAYKUR RİZESPOR: 42 PUAN
10- BAŞAKŞEHİR: 43 PUAN
9- ALANYASPOR: 43 PUAN
8- KOCAELİSPOR: 43 PUAN
7- GAZİANTEP FK: 49 PUAN
6- GÖZTEPE: 50 PUAN
5- SAMSUNSPOR: 58 PUAN
Şampiyonluk şansı: %0.1
4- BEŞİKTAŞ: 59 PUAN
Şampiyonluk şansı: -