BELÇİKA EKİBİ, AVRUPA KUPALARINDA OYNADIĞI SON 7 MAÇIN 5'İNİ KAYBETTİ

Union SG, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 7 karşılaşmanın 5'inden mağlubiyetle ayrıldı.

Belçika temsilcisi, geçen sezon Avrupa Ligi'nde 8. haftasında İskoçya ekibi Rangers'a 2-1 mağlup oldu. Sonrasında UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda da Hollanda'dan Ajax ile eşleşen Union SG, iç sahada rakibine 2-0 mağlup olurken, deplasmanda da 2-1'lik galibiyetle sahadan ayrıldı.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında PSV'yi 3-1 yenen Union SG, sonrasında ise Newcastle ile Inter'e 4-0, Atletico Madrid'e de 3-1 mağlup oldu.

Belçika ekibi, bu süreçte aldığı 2 galibiyeti de deplasmanda yaşadı.