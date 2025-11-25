Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.888,02 %-0,32
        DOLAR 42,4478 %0,05
        EURO 48,9222 %0,02
        GRAM ALTIN 5.655,83 %0,34
        FAİZ 39,68 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 70,25 %0,20
        BITCOIN 88.044,00 %-0,81
        GBP/TRY 55,6462 %0,02
        EUR/USD 1,1515 %-0,05
        BRENT 63,09 %-0,44
        ÇEYREK ALTIN 9.247,29 %0,34
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Eski fondan satıp vergi avantajınızı kaybetmeyin - İş-Yaşam Haberleri

        Eski fondan satıp vergi avantajınızı kaybetmeyin

        Para piyasası fonları aylık yüzde 3,4 yıllık yüzde 55 getiri sağlıyor. Diğer yandan altın fonları da altındaki son bir yılda yüzde 90'ı aşan fiyat artışı nedeniyle ilgi görüyor. Birçok kişi boştaki parasını veya maaşından arda kalanı para piyasası fonunda ve altın fonunda değerlendiriyor. Lazım oldukça fon satarak ihtiyacını karşılıyor. Ancak şuna dikkat etmek gerekiyor. Bu fonlarda 23 Aralık 2020 ile 1 Mayıs 2024 arasında stopaj yani vergi kesintisi oranı sıfırdı. Sonrasında artışa geçti. Siz eğer mevcut fonunuza ekleme yapıyor ve lazım oldukça fon satışı yapıyorsanız stopajsız dönemde aldığınız fonu satmış oluyorsunuz. Bu nedenle sonraki dönemde sıfır veya daha düşük stopajdan faydalanamıyorsunuz. Bu nedenle yeni birikimlerinizi kurumların mevcut fonlarınıza yakın para piyasası veya altın fonuna yaparsanız para gerekli olup satış yaptığınızda stopajlı fonunuzu satarsınız ve eski fonun vergi avantajından kalan sürede de faydalanmaya devam edersiniz

        Giriş: 25.11.2025 - 07:26 Güncelleme: 25.11.2025 - 07:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Faizlerin yükselmesiyle birlikte son 2,5 yılda para piyasası fonları ve ardından altındaki yükseliş ile altın fonları çok büyük ilgi görüyor. Para piyasası fonlarının tutarı 1.4 trilyon altın fonlarının tutarı ise 165 milyar lira düzeyine ulaştı. Yatırım fonlarına toplam yatırım tutarı da 6.2 trilyon liraya çıktı.

        Özellikle ara ara gerekli olduğu için parasını mevduata bağlamak istemeyen vatandaşlar eski adı likit fon olan para piyasası fonlarını alarak faiz oranından faydalanırken sonrasında da lazım oldukça fon satarak ihtiyacını karşılıyor. Para piyasası fonlarının aylık getirisinin yüzde 3,4 yıllık yüzde 55 olduğunu hatırlarsak bu durumun da gayet normal olduğunu anlarız. Diğer yandan altın fonları da altındaki son bir yılda yüzde 90'ı aşan fiyat artışı nedeniyle ilgi görüyor. Bir çok kişi boştaki parasını veya maaşından arda kalanı para piyasası fonunda ve altın fonunda değerlendiriyor. Lazım oldukça fon satarak ihtiyacını karşılıyor.

        REKLAM

        MEVCUT FONA EKLEME YAPMAYIN

        Ancak şuna dikkat etmek gerekiyor. Bu fonlarda 23 Aralık 2020 ile 1 Mayıs 2024 arasında stopaj yani vergi kesintisi oranı sıfırdı. Sonrasında vergi yavaş yavaş artırıldı. Siz eğer mevcut fonunuza ekleme yapıyor ve sonrasında lazım oldukça fon satışı yapıp ihtiyaçlarınızı karşılıyorsanız stopajsız dönemde aldığınız fonu satmış oluyorsunuz. Çünkü fonlarda farklı stopaj oranlarının uygulamada olduğu dönemlerde ayrı ayrı fon alımı yapıldığında doğal olarak fon paylarının farklı stopaj oranları oluyor. Satış yapıldığında, stopaj hesaplaması İlk Giren İlk Çıkar (FİFO) metoduna göre yapılıyor. Bu nedenle sonraki dönemde sıfır veya daha düşük stopajdan faydalanamıyorsunuz.

        BAŞKA BİR FON ALIN

        Oysa yeni birikimlerinizi kurumların mevcut fonlarınıza yakın para piyasası veya altın fonuna yaparsanız para gerekli olup satış yaptığınızda stopajlı fonunuzu satarsınız ve eskiden sıfır stopajlı veya daha düşük vergi oranlı fonun vergi avantajından kalan sürede de faydalanmaya devam edersiniz.

        DÜŞÜK STOPAJLA ALININ FONLARI SAKLAYIN

        Yani stopaj koruması olan eski fon paylarını saklamak için, yeni alımlarda farklı para piyasası fonları alıp, ihtiyaç anında sonradan alınan fonlar satılmalı. Aksi halde, satışlarda ilk alına fonlar satılacağından vergi korumalı paylar satılmış olur.

        Stopaj oranlarında fonun ne zaman alındığı önemli. Eğer fon stopajın yüzde 0 olduğu 20 Nisan 2024’te alınmışsa, alınan fon katılım payları halen yüzde 0 stopaj ile getiri elde etmeye devam ediyor. Bu sebeple, geçmişte daha düşük stopaj ile alınmış fonların saklanması vergi yönetimi açısından önemli.

        KADEMELİ OLARAK ARTIRILDI

        Şu anda hisse senedi yoğun fonların stopaj oranı yüzde sıfır. Ayrıca, minimum yüzde 51 hisse taşıyan fonların katılım payları 1 yıldan daha uzun süre tutulduğunda da stopaj oranı yüzde 0 olarak uygulanıyor.

        Bu fonlar haricindeki fonların stopaj oranları fona giriş tarihlerine göre değişiklik gösteriyor.

        23 Aralık 2020 ile 30 Nisan 2024 arasında alınan katılım fonlarında, altın fonlarında stopaj oranı %0 idi. Daha sonra kademeli olarak artışlar oldu.

        1 Mayıs 2024 ile 31 Ekim 2024 arasında stopaj oranı %7,5

        1 Kasım 2024 ile 31 Ocak 2025 tarihlerinde %10

        1 Şubat 2025 ile 8 Temmuz 2025 arasında %15.

        9 Temmuz 2025 sonrasında ise alınan fonlarda stopaj oranı %17,5 olarak belirlendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yatırım fonları
        #para piyasası fonları
        #altın fonla
        #stopaj
        #vergi kesintisi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şiddetin yeni boyutu: Sokaktan ekrana!
        Şiddetin yeni boyutu: Sokaktan ekrana!
        TBMM: Heyet İmralı'yı ziyaret etti
        TBMM: Heyet İmralı'yı ziyaret etti
        "Trump Maduro'yla görüşmeyi planlıyor"
        "Trump Maduro'yla görüşmeyi planlıyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore liderini ağırladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore liderini ağırladı
        Fatih Tekke kötü haberi verdi: Ayağında kırık var!
        Fatih Tekke kötü haberi verdi: Ayağında kırık var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Nefes kesen maçta kazanan Trabzonspor!
        Nefes kesen maçta kazanan Trabzonspor!
        "Tayvan'ın Çin'e iadesi önemli"
        "Tayvan'ın Çin'e iadesi önemli"
        Rusya'dan Avrupa'nın Ukrayna planına kesin ret
        Rusya'dan Avrupa'nın Ukrayna planına kesin ret
        Beşiktaş'a öne geçmek yaramıyor!
        Beşiktaş'a öne geçmek yaramıyor!
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"