Eski fondan satıp vergi avantajınızı kaybetmeyin

Faizlerin yükselmesiyle birlikte son 2,5 yılda para piyasası fonları ve ardından altındaki yükseliş ile altın fonları çok büyük ilgi görüyor. Para piyasası fonlarının tutarı 1.4 trilyon altın fonlarının tutarı ise 165 milyar lira düzeyine ulaştı. Yatırım fonlarına toplam yatırım tutarı da 6.2 trilyon liraya çıktı.

Özellikle ara ara gerekli olduğu için parasını mevduata bağlamak istemeyen vatandaşlar eski adı likit fon olan para piyasası fonlarını alarak faiz oranından faydalanırken sonrasında da lazım oldukça fon satarak ihtiyacını karşılıyor. Para piyasası fonlarının aylık getirisinin yüzde 3,4 yıllık yüzde 55 olduğunu hatırlarsak bu durumun da gayet normal olduğunu anlarız. Diğer yandan altın fonları da altındaki son bir yılda yüzde 90'ı aşan fiyat artışı nedeniyle ilgi görüyor. Bir çok kişi boştaki parasını veya maaşından arda kalanı para piyasası fonunda ve altın fonunda değerlendiriyor. Lazım oldukça fon satarak ihtiyacını karşılıyor.

REKLAM

MEVCUT FONA EKLEME YAPMAYIN

Ancak şuna dikkat etmek gerekiyor. Bu fonlarda 23 Aralık 2020 ile 1 Mayıs 2024 arasında stopaj yani vergi kesintisi oranı sıfırdı. Sonrasında vergi yavaş yavaş artırıldı. Siz eğer mevcut fonunuza ekleme yapıyor ve sonrasında lazım oldukça fon satışı yapıp ihtiyaçlarınızı karşılıyorsanız stopajsız dönemde aldığınız fonu satmış oluyorsunuz. Çünkü fonlarda farklı stopaj oranlarının uygulamada olduğu dönemlerde ayrı ayrı fon alımı yapıldığında doğal olarak fon paylarının farklı stopaj oranları oluyor. Satış yapıldığında, stopaj hesaplaması İlk Giren İlk Çıkar (FİFO) metoduna göre yapılıyor. Bu nedenle sonraki dönemde sıfır veya daha düşük stopajdan faydalanamıyorsunuz.

BAŞKA BİR FON ALIN Oysa yeni birikimlerinizi kurumların mevcut fonlarınıza yakın para piyasası veya altın fonuna yaparsanız para gerekli olup satış yaptığınızda stopajlı fonunuzu satarsınız ve eskiden sıfır stopajlı veya daha düşük vergi oranlı fonun vergi avantajından kalan sürede de faydalanmaya devam edersiniz. DÜŞÜK STOPAJLA ALININ FONLARI SAKLAYIN Yani stopaj koruması olan eski fon paylarını saklamak için, yeni alımlarda farklı para piyasası fonları alıp, ihtiyaç anında sonradan alınan fonlar satılmalı. Aksi halde, satışlarda ilk alına fonlar satılacağından vergi korumalı paylar satılmış olur. Stopaj oranlarında fonun ne zaman alındığı önemli. Eğer fon stopajın yüzde 0 olduğu 20 Nisan 2024’te alınmışsa, alınan fon katılım payları halen yüzde 0 stopaj ile getiri elde etmeye devam ediyor. Bu sebeple, geçmişte daha düşük stopaj ile alınmış fonların saklanması vergi yönetimi açısından önemli. KADEMELİ OLARAK ARTIRILDI Şu anda hisse senedi yoğun fonların stopaj oranı yüzde sıfır. Ayrıca, minimum yüzde 51 hisse taşıyan fonların katılım payları 1 yıldan daha uzun süre tutulduğunda da stopaj oranı yüzde 0 olarak uygulanıyor.