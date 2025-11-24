Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Fatih Tekke kötü haberi verdi: Visca'nın ayağında kırık var! - Trabzonspor Haberleri

        Fatih Tekke kötü haberi verdi: Visca'nın ayağında kırık var!

        Trendyol Süper Lig'de haftanın kapanış maçında RAMS Başakşehir ile Trabzonspor karşılaştı. Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2025 - 23:05 Güncelleme: 24.11.2025 - 23:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fatih Tekke kötü haberi verdi: Ayağında kırık var!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’de haftanın kapanışında Trabzonspor deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Nefes kesen maçı 101. dakikada attığı golle Trabzonspor 4-3 kazandı.

        Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, RAMS Başakşehir karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

        "ONUN ADINA ÇOK SEVİNDİM"

        Son frikik pozisyonunda Muçi'ye güvendiğini belirten Tekke, "Son gol öncesi bir frikik pozisyonu var… Muçi kullanacak diye düşündüm, yardımcılarıma 'At ve gün senin günün olsun' dedim. Muçi adına çok sevindim. Oyuncularımıza istemedikleri tepkiler oluyor. Muçi'nin iyi bir oyuncu olduğunu hep söyledim. 3 puan almamızda pay sahibi. Kendi sevincimi çok paylaşamıyorum ama Muçi için inanılmaz bir patlama oldu herhalde." dedi.

        REKLAM

        "KIRIK OLDUĞU YÖNÜNDE HABER ALDIK, AMELİYAT GEÇİRECEK"

        Edin Vişça'nın durumunu aktaran başarılı teknik adam, "Başakşehir'in kırmızı kart görmesi ve Edin Visca'nın sakatlanması üzücü olan şeyler… Kırık olduğu yönünde haber aldık. Edin Visca sakatlığı nedeniyle operasyon geçirecek, üzücü olan bu." ifadelerini kullandı.

        Takımının performansına dair konuşan deneyimli teknik adam, zorluklara rağmen ilerlediklerini vurguladı:

        "Bizim için kolay maç olmuyor. Çok iyi gidiyoruz ama bazı oyuncularımın performansı daha yukarıda olmalı. Öbür türlü idare edemiyoruz."

        "KİMSE SAYGI GÖSTERMİYOR"

        Tepkilere ve futbolcu psikolojisine de dikkat çeken Tekke, sözlerini şu şekilde tamamladı:

        "İnsanlar kızdıkları şeyi bilmiyor… Bir oyuncunun hayatı… Aldıkları ücretler doğru ama bakın sakatlandı! 16 ameliyat oldum, hayatım hastanelerde geçti. Psikolojik tarafı da var, bunlar yatmıyorlar. Herkes biliyor bu işi, kimse saygı göstermiyor."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TBMM: Heyet İmralı'yı ziyaret etti
        TBMM: Heyet İmralı'yı ziyaret etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore liderini ağırladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore liderini ağırladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Tayvan'ın Çin'e iadesi önemli"
        "Tayvan'ın Çin'e iadesi önemli"
        Rusya'dan Avrupa'nın Ukrayna planına kesin ret
        Rusya'dan Avrupa'nın Ukrayna planına kesin ret
        Beşiktaş'a öne geçmek yaramıyor!
        Beşiktaş'a öne geçmek yaramıyor!
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Nüfus 86 milyona dayandı
        24 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        24 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        "En büyük kozları duran toplar"
        "En büyük kozları duran toplar"
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"