Fatih Tekke kötü haberi verdi: Visca'nın ayağında kırık var!

Trendyol Süper Lig’de haftanın kapanışında Trabzonspor deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Nefes kesen maçı 101. dakikada attığı golle Trabzonspor 4-3 kazandı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, RAMS Başakşehir karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

"ONUN ADINA ÇOK SEVİNDİM" Son frikik pozisyonunda Muçi'ye güvendiğini belirten Tekke, "Son gol öncesi bir frikik pozisyonu var… Muçi kullanacak diye düşündüm, yardımcılarıma 'At ve gün senin günün olsun' dedim. Muçi adına çok sevindim. Oyuncularımıza istemedikleri tepkiler oluyor. Muçi'nin iyi bir oyuncu olduğunu hep söyledim. 3 puan almamızda pay sahibi. Kendi sevincimi çok paylaşamıyorum ama Muçi için inanılmaz bir patlama oldu herhalde." dedi.

Edin Vişça'nın durumunu aktaran başarılı teknik adam, "Başakşehir'in kırmızı kart görmesi ve Edin Visca'nın sakatlanması üzücü olan şeyler… Kırık olduğu yönünde haber aldık. Edin Visca sakatlığı nedeniyle operasyon geçirecek, üzücü olan bu." ifadelerini kullandı. Takımının performansına dair konuşan deneyimli teknik adam, zorluklara rağmen ilerlediklerini vurguladı: "Bizim için kolay maç olmuyor. Çok iyi gidiyoruz ama bazı oyuncularımın performansı daha yukarıda olmalı. Öbür türlü idare edemiyoruz."