Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Yalova haberleri: Kayıp olarak aranıyordu, öldürüldüğü ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        Kayıp olarak aranıyordu, öldürüldüğü ortaya çıktı

        Bursa'da 4 yıl önce kaybolan Emrah Elveren'i öldürme suçuyla tutuklanan Ahmet Şentürk'ün evinin bahçesinde yapılan kazıda bulunan kemiklerin DNA incelemesi tamamlandı. Kemik ve diş bulgularının Emrah Elveren'e ait olduğu tespit edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 15:28 Güncelleme: 24.11.2025 - 16:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yalova'nın Örencik köyünde 2021 yılında kaybolan Emrah Elveren'in öldürüldüğü ortaya çıktı. Yaklaşık 4 yıldır oğullarını arayan Elveren'in ailesi, geçen mayıs ayında katıldıkları bir televizyon programında çocuklarının, arkadaşı Ahmet Şentürk tarafından öldürülmüş olabileceğini belirtmesiyle jandarma ekipleri tarafından gözaltına almış, ardından tutuklanmıştı.

        4 SENEDİR KAYIPTI

        DHA'daki habere göre, kentte arkadaşı Ahmet Şentürk ile birlikte yaşayan ve 2021 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Emrah Elveren'in ailesi, oğullarının Yalova'da ikamet eden halası Havva O. tarafından öldürülerek bahçeye gömüldüğü iddiasıyla bir televizyon programına katıldı

        TELEVİZYON PROGRAMINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

        Emrah Elveren'in ailesi televizyon programına katılarak cinayet şüphelerinden bahsetti. Elveren'in babası Hamdi Elveren, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu. Başsavcılığın talimatıyla, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), iddialarla ilgili soruşturma başlatırken, Emrah Elveren'in televizyon programında çelişkili ifadeler veren ev arkadaşı Şentürk, 4 Haziran'da İstanbul'daki bir televizyon kanalındaki canlı yayın sırasında gözaltına alındı.

        CEP TELEFONUNU KULLANMAYA DEVAM ETMİŞ

        JASAT tarafından soruşturmanın yürütüldüğü Yalova’ya getirilen Ahmet Şentürk’ün, Elveren'in kaybolmasının ardından onun cep telefonunu kullanmaya devam ettiği belirlendi.

        Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Şentürk, adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilirken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ahmet Şentürk, "Ben suçsuzum, benim bu işle bir alakam yok. Bunu yapan ailesi. O çocuğu yok eden ailesi. Namus meselesi, bir de tarla mevzusu. Emrah içine kapanık bir çocuktu" dedi. Şentürk, Emrah Elveren'in telefonunu kullandığı iddialarına ise "Telefonlarımızı değişiyoruz. Bekar insanlarız. Ben ona telefon aldım. Ben evde telefon bıraktığını hatırlamıyorum. Hatırlamadığım bir şeyi nasıl söyleyeyim. Telefonu birlikte aldığımız yer belli. Ailesi yaptı, onlar suçlu. Ben bir şey yapmadım" diye yanıt verdi.

        TUTUKLANDI

        Ahmet Şentürk, savcılık ifadesinin ardından 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Adliye çıkışında gazetecilere, "Ben kimseye bir şey yapmadım" diyen Şentürk, "Kayıp birinin telefonu neden evinizde" sorusuna, "Benim evimde yaşıyordu, bulunabilir" diyerek yanıtladı.

        YAPILAN KAZI ÇALIŞMALARI SONUÇ VERDİ

        Yalova İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 5 Haziran'da Ahmet Şentürk'ün, Bursa'da bulunan evinin bahçesinde kazı çalışması yapıldı. Kazıda bulunan kemik, saç ve kumaş parçaları, inceleme için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bahçede bulunan deliller ile Elveren ailesinden alınan DNA örneklerinin karşılaştırılması sonucu; kemik, diş, saç ve kumaş parçalarının kayıp olarak aranan Emrah Elveren'e ait olduğu tespit edildi.

        Soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        "En büyük kozları duran toplar"
        "En büyük kozları duran toplar"
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        Taksi durağına kurşun yağmuru! Bir taksici öldü!
        Taksi durağına kurşun yağmuru! Bir taksici öldü!
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları