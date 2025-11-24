Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır haberleri: Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Son anların görüntüsü... Su görünce korkup tepki göstermiş! Kuduz!

        Diyarbakır'da, başıboş köpeklerin saldırdığı 2 kardeşten, kuduz teşhisiyle tedavi gördüğü Şanlıurfa'daki hastanede ölen 17 yaşındaki Suriyeli Hasan Ahmed'in son görüntüleri ortaya çıktı. Hasan Ahmed'in, hemşire su vermeye çalışırken korkuya kapılıp tepki gösterdiği görüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 12:06 Güncelleme: 24.11.2025 - 12:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, 9 Eylül’de sokakta yürüyen Suriye uyruklu 2 kardeş, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Yaralanan Hasan Ahmed (17), Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        İKİ KARDEŞE DE KUDUZ TEŞHİSİ KONULDU

        DHA'daki habere göre Ahmed, durumu ağırlaşınca Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde Hasan Ahmed ve kardeşine kuduz teşhisi konuldu.

        BİR AY SONRA HAYATINI KAYBETTİ

        Ahmed, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 12 Ekim’de hayatını kaybetti. Ahmed'in kardeşinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

        SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Kuduz teşhisi sonrası karantinada tedaviye alınan Hasan Ahmet’in hastanedeki son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

        Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, hemşirenin su vermek istediği Ahmed'in korkuya kapılarak ağlamaya çalıştığı ve dizlerine vurduğu görüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Diyarbakır
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        Sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
        Sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
        Londra 'turist vergisi'ne hazırlanıyor
        Londra 'turist vergisi'ne hazırlanıyor
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        Otel yangınında ölenlerin ailesinden tazminat istediler!
        Otel yangınında ölenlerin ailesinden tazminat istediler!
        Gezintiye çıkmıştı... At üzerinde feci ölüm!
        Gezintiye çıkmıştı... At üzerinde feci ölüm!
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        Kamyon kamyon yüklediler... Eşsiz plajı çaldılar!
        Kamyon kamyon yüklediler... Eşsiz plajı çaldılar!
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        Çobanla tartışma kanlı bitti... Firari katil aranıyor!
        Çobanla tartışma kanlı bitti... Firari katil aranıyor!
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        6 yılla yargılanacak
        6 yılla yargılanacak
        Dünyadan 13 yıl önce başladık
        Dünyadan 13 yıl önce başladık