Son anların görüntüsü... Su görünce korkup tepki göstermiş! Kuduz!
Diyarbakır'da, başıboş köpeklerin saldırdığı 2 kardeşten, kuduz teşhisiyle tedavi gördüğü Şanlıurfa'daki hastanede ölen 17 yaşındaki Suriyeli Hasan Ahmed'in son görüntüleri ortaya çıktı. Hasan Ahmed'in, hemşire su vermeye çalışırken korkuya kapılıp tepki gösterdiği görüldü
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, 9 Eylül’de sokakta yürüyen Suriye uyruklu 2 kardeş, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Yaralanan Hasan Ahmed (17), Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
İKİ KARDEŞE DE KUDUZ TEŞHİSİ KONULDU
DHA'daki habere göre Ahmed, durumu ağırlaşınca Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde Hasan Ahmed ve kardeşine kuduz teşhisi konuldu.
BİR AY SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Ahmed, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 12 Ekim’de hayatını kaybetti. Ahmed'in kardeşinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.
SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Kuduz teşhisi sonrası karantinada tedaviye alınan Hasan Ahmet’in hastanedeki son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, hemşirenin su vermek istediği Ahmed'in korkuya kapılarak ağlamaya çalıştığı ve dizlerine vurduğu görüldü.