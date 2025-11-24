Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, 9 Eylül’de sokakta yürüyen Suriye uyruklu 2 kardeş, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Yaralanan Hasan Ahmed (17), Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İKİ KARDEŞE DE KUDUZ TEŞHİSİ KONULDU

DHA'daki habere göre Ahmed, durumu ağırlaşınca Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde Hasan Ahmed ve kardeşine kuduz teşhisi konuldu.

BİR AY SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Ahmed, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 12 Ekim’de hayatını kaybetti. Ahmed'in kardeşinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kuduz teşhisi sonrası karantinada tedaviye alınan Hasan Ahmet’in hastanedeki son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, hemşirenin su vermek istediği Ahmed'in korkuya kapılarak ağlamaya çalıştığı ve dizlerine vurduğu görüldü.