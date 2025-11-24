Habertürk
        Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, '24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Birazdan atama heyecanını yaşayacağız. 15 bin öğretmeni birazdan atayacağız. Genç öğretmenlerimiz birikimleriyle ve sağlam duruşlarıyla evlatlarımızı geleceğe en güzel şekilde hazırlayacaklardır." diyen Erdoğan, "Öğretmenlerimiz, ilim, irfan, hikmet ve ahlak meşalesini ellerinde gururla taşıdıkça, Allah'ın izniyle Türkiye'nin yolu da ufku da sonuna kadar açıktır" ifadelerini kullandı

        Giriş: 24.11.2025 - 15:44 Güncelleme: 24.11.2025 - 16:29
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde "24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı"nda açıklamalarda bulundu.

        Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Milletin evine ve milletin kütüphanesine hepiniz hoş geldiniz ve şeref verdiniz. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün sizlere ve tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Öğretmenlik kadar iz bırakan pek az meslek bulunuyor.

        Sizlerin şahsında 81 ilimizdeki tüm öğretmenlere ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Kendilerini her öğretmenler gününde milletçe hüzünle andığımız şehit öğretmenlerimiz Şenay Aybüke Yalçın'a ve Necmettin Yılmaz'a Allah'tan rahmet diliyorum.

        "15 BİN ÖĞRETMENİ BİRAZDAN ATAYACAĞIZ"

        Birazdan atama heyecanını yaşayacağız. 15 bin öğretmeni birazdan atayacağız. Genç öğretmenlerimiz birikimleriyle ve sağlam duruşlarıyla evlatlarımızı geleceğe en güzel şekilde hazırlayacaklardır. Genç öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Görevlerinin kendilerine, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Öğretmenlik mesleğini diğer kamu görevlerinden ayıran en önemli unsur malzemesinin de insan olması.

        Öğretmen öğrencisine sadece bilgi aktarmaz, aynı zamanda onun fikrini değiştirir ufkunu genişletir. Öğretmen öğrencisine kimi zaman annelik, kimi zaman babalık, kimi zaman da arkadaşlık yapar. Öğretmenlerimiz irfan ve ahlak meşalesini ellerinde taşıdıkça Türkiye'nin yolu da ufku da açıktır.

        "EĞİTİMDE KALİTEYİ ARTIRDIK"

        Yapay zeka ile teknolojideki değişim baş döndürücü boyuta ulaştı. Sonunu kimsenin öngöremediği bir belirsizliğe doğru insanlık olarak hep birlikte yol alıyoruz. Çocuklarımızın oyun alanı artık sadece parklar ve sokaklar değil. Çocuklarımıza dijital okur-yazarlık eğitimi vermemiz gerekiyor. Çocuklarımızı geleceğe hazırlamalıyız. Onları yaşayacakları zamana göre yetiştirmeliyiz. Hep birlikte sanal alemden yayılan tehlikelere karşı mücadele edeceğiz.

        Eğitimde kaliteyi artırdık. Şu anda resmi kurumlarda çalışan öğretmen sayımız 1 milyon 34 bini aştı. Aktif görevdeki her 10 öğretmenden 8'i bizim dönemimizde atandı. Biz 70-80 kişilik sınıflarda eğitim aldık. Şimdi çocuklarımız 20-30 kişilik sınıflarda okuyor. "

