Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde "24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı"nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Milletin evine ve milletin kütüphanesine hepiniz hoş geldiniz ve şeref verdiniz. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün sizlere ve tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Öğretmenlik kadar iz bırakan pek az meslek bulunuyor.

Sizlerin şahsında 81 ilimizdeki tüm öğretmenlere ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Kendilerini her öğretmenler gününde milletçe hüzünle andığımız şehit öğretmenlerimiz Şenay Aybüke Yalçın'a ve Necmettin Yılmaz'a Allah'tan rahmet diliyorum.

"15 BİN ÖĞRETMENİ BİRAZDAN ATAYACAĞIZ"

Birazdan atama heyecanını yaşayacağız. 15 bin öğretmeni birazdan atayacağız. Genç öğretmenlerimiz birikimleriyle ve sağlam duruşlarıyla evlatlarımızı geleceğe en güzel şekilde hazırlayacaklardır. Genç öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Görevlerinin kendilerine, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Öğretmenlik mesleğini diğer kamu görevlerinden ayıran en önemli unsur malzemesinin de insan olması.