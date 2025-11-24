24–30 Kasım haftalık burç yorumları

Bu hafta astroloji meraklılarının beklediği Merkür retrosu 29 Kasım’da sona eriyor. 25 Kasım’da Merkür ve Venüs buluşuyor. 27 Kasım’da Satürn ileri harekete geçiyor. Ayrıca 30 Kasım’da Venüs de Yay’a geçiyor. Peki, 24–30 Kasım haftası 12 burcu neler bekliyor, hadi birlikte bakalım…

Sevgili Koçlar, fikirlerinizi daha kolay ifade ediyorsunuz. İletişiminiz oldukça akıcı. Sorumluluklar artabilir, dengeli adımlarla günü kurtarabilirsiniz.

Sevgili Boğalar, küçük keyifler ve ödüllerle neşenizi artırabilirsiniz. Ancak kendinizi şımartırken harcamalara dikkat.

Sevgili İkizler, iletişimdeki karışıklıklar sona eriyor. Kaybolan fırsatlar geri gelebilir, bir yandan da sosyal hayatınız hareketleniyor.

Sevgili Yengeçler, biraz hassas bir dönem olabilir ama işleri yönetmek kolaylaşıyor. Kendinize kısa keyif molaları vermek iyi gelecek.

Sevgili Aslanlar, sosyal ortamda fark edilmek ve projelerde öne çıkmak için güzel bir hafta. İş ve özel hayat dengesi de sizi destekliyor.

Sevgili Başaklar, yanlış anlaşılmalar bitiyor, planlar rayına oturuyor. Yaratıcı işler ve aşkta destekleyici bir dönemdesiniz.