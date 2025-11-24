Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam 24–30 Kasım haftalık burç yorumları

        24–30 Kasım haftalık burç yorumları

        Bu hafta nihayet Merkür retrosu sona eriyor, Merkür ve Venüs buluşuyor, Satürn ileri harekete gidiyor ve Venüs de Yay'a geçiyor. Peki, 24–30 Kasım haftası 12 burcu neler bekliyor? İşte haftalık burç yorumlarınız...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2025 - 09:31 Güncelleme: 24.11.2025 - 09:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bu hafta astroloji meraklılarının beklediği Merkür retrosu 29 Kasım’da sona eriyor. 25 Kasım’da Merkür ve Venüs buluşuyor. 27 Kasım’da Satürn ileri harekete geçiyor. Ayrıca 30 Kasım’da Venüs de Yay’a geçiyor. Peki, 24–30 Kasım haftası 12 burcu neler bekliyor, hadi birlikte bakalım…

        Sevgili Koçlar, fikirlerinizi daha kolay ifade ediyorsunuz. İletişiminiz oldukça akıcı. Sorumluluklar artabilir, dengeli adımlarla günü kurtarabilirsiniz.

        Sevgili Boğalar, küçük keyifler ve ödüllerle neşenizi artırabilirsiniz. Ancak kendinizi şımartırken harcamalara dikkat.

        Sevgili İkizler, iletişimdeki karışıklıklar sona eriyor. Kaybolan fırsatlar geri gelebilir, bir yandan da sosyal hayatınız hareketleniyor.

        REKLAM

        Sevgili Yengeçler, biraz hassas bir dönem olabilir ama işleri yönetmek kolaylaşıyor. Kendinize kısa keyif molaları vermek iyi gelecek.

        Sevgili Aslanlar, sosyal ortamda fark edilmek ve projelerde öne çıkmak için güzel bir hafta. İş ve özel hayat dengesi de sizi destekliyor.

        Sevgili Başaklar, yanlış anlaşılmalar bitiyor, planlar rayına oturuyor. Yaratıcı işler ve aşkta destekleyici bir dönemdesiniz.

        Sevgili Teraziler, ilişkilerde olumlu gelişmeler var. Ayrıca sorumluluklar hafifliyor, dengeyi bulmanız kolaylaşacak.

        Sevgili Akrepler, bazı sırlar açığa çıkabilir. Öte yandan risk almaya açık bir dönem; hem aşk hem de projeler için fırsatlar mevcut.

        Sevgili Yaylar, sosyal hayatınız canlanıyor, keyifli ve romantik fırsatlar çoğalıyor. Planlar artık sorunsuz ilerleyebilir.

        Sevgili Oğlaklar, disiplin ve sorumluluklarda işler yoluna giriyor. İlişkiler ve iletişimde doğru adımlar atmak kolaylaşıyor.

        Sevgili Kovalar, eski karışıklıklar kapanıyor, projeler rayına oturuyor. Sosyal çevreniz ve fikirleriniz size destek olabilir.

        Sevgili Balıklar, macera ve hareketli bir haftaya hazır olun. Bu hafta rutin yerine sürprizler var, keyifli gelişmeler yaşanabilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Haftalık burç yorumları
        #Haftalık burç
        #24 kasım haftalık burç
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kamyon kamyon yüklediler... Eşsiz plajı çaldılar!
        Kamyon kamyon yüklediler... Eşsiz plajı çaldılar!
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Gezintiye çıkmıştı... At üzerinde feci ölüm!
        Gezintiye çıkmıştı... At üzerinde feci ölüm!
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        6 yılla yargılanacak
        6 yılla yargılanacak
        Sağanak yağmur müjdesi! Bu iller dikkat
        Sağanak yağmur müjdesi! Bu iller dikkat
        Dünyadan 13 yıl önce başladık
        Dünyadan 13 yıl önce başladık
        Dünyada Öğretmenler Günü kutlanan 8 farklı ülke!
        Dünyada Öğretmenler Günü kutlanan 8 farklı ülke!
        "Bolsonaro cezasını çekecek"
        "Bolsonaro cezasını çekecek"
        ABD duyurdu: "Barış taslağı" hazır
        ABD duyurdu: "Barış taslağı" hazır
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        Türkiye'nin "pilav" haritası!
        Türkiye'nin "pilav" haritası!
        Domenico Tedesco: Aklım o maçta
        Domenico Tedesco: Aklım o maçta
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        "Hakkımı yediler"
        "Hakkımı yediler"
        Sergen Yalçın'dan oyuncularına sitem!
        Sergen Yalçın'dan oyuncularına sitem!