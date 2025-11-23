Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü! | Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!

        Van'da korkunç bir çifte cinayet işlendi. Olayda avukat B.K. ile bir otelin sahipleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile avukat B.K., otel sahibi baba ile oğlunu vurarak öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 11:02 Güncelleme: 23.11.2025 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Van'da bir otelde çıkan tartışmada avukat B.K., otel sahibi baba ile oğlunu silahla vurarak öldürdü.

        DHA'nın haberine göre korkunç olay, saat 03.00 sıralarında İpekyolu ilçesindeki bir otelde meydana geldi.

        TARTIŞMADA KURŞUN YAĞDIRDI

        Otele geldiği belirtilen avukat B.K. ile otel sahipleri arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile avukat B.K., otel sahibi baba ile oğlunu vurdu.

        GÖZALTINA ALINDI

        İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Baba ile oğlunun hayatını kaybettiği belirlenirken, avukat B.K. ile yanındaki ağabeyi gözaltına alındı.

        Cansız bedenler otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        "Trump'ın Rusya-Ukrayna planı görüşülecek"
        "Trump'ın Rusya-Ukrayna planı görüşülecek"
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        Viral döneri kimler denedi?
        Viral döneri kimler denedi?
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        "Meryem çok para istemiş"
        "Meryem çok para istemiş"
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı