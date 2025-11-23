Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!

Van'da bir otelde çıkan tartışmada avukat B.K., otel sahibi baba ile oğlunu silahla vurarak öldürdü.

DHA'nın haberine göre korkunç olay, saat 03.00 sıralarında İpekyolu ilçesindeki bir otelde meydana geldi.

TARTIŞMADA KURŞUN YAĞDIRDI

Otele geldiği belirtilen avukat B.K. ile otel sahipleri arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile avukat B.K., otel sahibi baba ile oğlunu vurdu.

GÖZALTINA ALINDI

İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Baba ile oğlunun hayatını kaybettiği belirlenirken, avukat B.K. ile yanındaki ağabeyi gözaltına alındı.

Cansız bedenler otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.