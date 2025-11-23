Habertürk
        Fenerbahçe, Rizespor deplasmanında: İşte Tedesco'nun 11'i! - Çaykur Rizespor Haberleri

        Fenerbahçe, Rizespor deplasmanında: İşte Tedesco'nun 11'i!

        Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a deplasmanda konuk olacak. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ligde namağlup tek takım durumundaki Fenerbahçe, rakibini mağlup ederek rakibiyle 14. hafta oynayacağı Galatasaray derbisine moral kaybı yaşamadan girmeyi hedefliyor. Fenerbahçe'nin ligde 28 puanı bulunuyor. Ligde oynadığı son 4 maçta yenilmeyen ancak sadece 1 galibiyet alabilen Çaykur Rizespor ise haftaya 14 puanla 10. sırada girdi. İşte mücadeleye dair detaylar ve Tedesco'nun muhtemel 11'i...

        Giriş: 23.11.2025 - 11:33 Güncelleme: 23.11.2025 - 11:33
        1

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

        2

        Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ligde namağlup tek takım durumundaki Fenerbahçe, rakibini mağlup ederek rakibiyle 14. hafta oynayacağı Galatasaray derbisine moral kaybı yaşamadan girmeyi hedefliyor. Fenerbahçe'nin ligde 28 puanı bulunuyor.

        3

        Ligde oynadığı son 4 maçta yenilmeyen ancak sadece 1 galibiyet alabilen Çaykur Rizespor ise haftaya 14 puanla 10. sırada girdi.

        4

        FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

        Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

        Sarı-lacivertlilerin Portekizli sağ beki Nelson Semedo, kart cezası nedeniyle kadroda yer almayacak. Milli takımda sakatlanan Sebastian Szymanski'nin ise tedavisi sürüyor.

        Semedo ve Szymanski'nin yanı sıra milli takımdan dönen ve üst üste çok fazla maça çıkan Edson Alvarez maç kadrosuna dahil edilmedi.

        Fenerbahçe'de bu isimler dışında sağ dizinde gerilme bulunan Çağlar Söyüncü de riske edilmedi.

        5

        OOSTERWOLDE SINIRDA

        Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, Çaykur Rizespor mücadelesine kart sınırında çıkacak.

        Hollandalı savunmacı, bu müsabakada kart görmesi durumunda Galatasaray karşısında derbide forma giyemeyecek.

        6

        47. RANDEVU

        Çaykur Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe, rakibiyle ligde 47. kez karşı karşıya gelecek.

        Fenerbahçe, iki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 46 lig maçında 31 kez kazanırken 8 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Çaykur Rizespor, sarı-lacivertli rakibi karşısında 7 maçta sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

        İstanbul temsilcisi, Rize ekibine 46 maçta 105 gol atarken kalesinde 45 gol gördü.

        7

        RİZE'DEKİ MAÇLAR

        Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile ligde bugüne kadar deplasmanda 23 maç oynadı.

        Rize'deki 13 maçta galip gelen Fenerbahçe, 5'er mağlubiyet ve beraberlik yaşarken rakibine 52 gol attı.

        Çaykur Rizespor ise Fenerbahçe ile sahasında oynadığı maçlarda taraftarına 25 gol sevinci yaşattı.

        8

        SON 15 MAÇTA BERABERLİK ÇIKMADI

        Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor arasında ligde oynanan son 15 karşılaşmada Fenerbahçe, 14 kez galip gelirken 1 maçı Çaykur Rizespor kazandı.

        Bu maçlarda Fenerbahçe 46 gol kaydederken, Çaykur Rizespor 14 gol sevinci yaşadı.

        İki takım arasında berabere biten son müsabaka 23 Ağustos 2015'te Rize'de oynandı.

        9

        İŞTE TEDESCO'NUN MUHTEMEL 11'İ:

        Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail Yüksek, Asensio, Fred, Nene, Kerem, Duran.

