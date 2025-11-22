Habertürk
Habertürk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde konuştu | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde konuştu

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika'da katıldığı G20 Liderler Zirvesi'nde açıklamalarda bulunurken, Gazze'de ateşkesin devamının azami önemde olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Yenilenebilir enerji payını yüzde 60'ın üzerine çıkardık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 19:05 Güncelleme: 22.11.2025 - 19:19
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen "Dirençli Bir Dünya-G20’nin Katkısı: Afet Riskini Azaltma, İklim Değişikliği, Adil Enerji Dönüşümü, Gıda Sistemleri" oturumunda açıklamalarda bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nı önümüzdeki sene kasım ayında Türkiye'de düzenlemeyi planlıyoruz." dedi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, yenilenebilir enerji kaynaklarına dikkat çekerek, "2035'e kadar güneş ve rüzgar enerjisi kapasitemizi mevcudun 4 katına çıkarmayı öngörüyoruz. Bu yıl yenilenebilir enerji payını yüzde 60'ın üzerine çıkardık." ifadelerini kullandı.

        Konuşmasında ekonomiye vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kimsenin geride bırakılmadığı daha kapsayıcı bir küresel ekonomi inşasında tüm G20'yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum." diyerek çağrıda bulundu.

        Gazze'ye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'de sağlanan ateşkesin devamı tüm dünyanın huzuru için de azami önemdedir. BM verilerine göre İsrail'in Gazze'de yol açtığı yıkım, Filistin'in kalkınma çabalarını 70 yıl geriye götürmüştür." dedi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin halkına verilen desteği yineleyerek "Sahadaki ateşkesin sürmesine ve Gazze'nin yeniden inşasına katkı sunmaya şimdiye kadar olduğu üzere Filistin halkının yanında durmaya kararlıyız, hazırız." ifadelerini kullandı.

        ETİYOPYA BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile görüşmesinde, Etiyopya ve Somali arasında Ankara Deklarasyonu ile tesis edilen uzlaşma zemininin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Etiyopya Başbakanı Ali ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

        Buna göre görüşmede, Türkiye ile Etiyopya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye'nin Etiyopya ile ticaret başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerini geliştirmek için çalıştığını, işbirliğinin atılacak adımlarla daha ileri seviyelere taşınacağına inandığını ifade etti.

        Erdoğan, Etiyopya ve Somali arasında Ankara Deklarasyonu ile tesis edilen uzlaşma zemininin geliştirilmesinin önemini vurgularken, bu uzlaşmanın bölgedeki diğer sorunların çözümüne olumlu örnek oluşturmasını temenni ettiklerini belirtti.

