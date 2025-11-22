Habertürk
        Haberler Magazin Fátima Bosch’un tacı gölge altında - Magazin haberleri

        Fátima Bosch’un tacı gölge altında

        Miss Universe için gündem yaratan iddialar... Jüri üyesi Omar Harfouch, kraliçe seçilen Meksika güzeli Fatima Bosch'un tacı almadan önce kazanacağını öngördüğünü açıkladı. Harfouch, Meksika güzeline oy vermesi için uğradığı baskıyı anlatırken, Bosch'un torpille kraliçe olduğunu söyledi

        Giriş: 22.11.2025 - 19:55 Güncelleme: 22.11.2025 - 19:55
        Tacı gölge altında
        Skandalların gölgesinde geçen Miss Universe 2025’te, Meksikalı Fatima Bosch’un birinciliği tartışmaları beraberinde getirmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü organizasyonda ortaya atılan iddialar, yarışmanın şeffaflığı konusundaki tartışmaları alevlendirdi.

        Kainat Güzeli Yarışması’nda adı, daha önce yaşanan 'Aptal' kriziyle gündeme gelen Meksika Güzeli Fatima Bosch, 2025 Miss Universe seçildi.

        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        Final öncesinde birçok skandalın yaşandığı yarışmada, Türkiye’yi temsil eden Ceren Arslan ise finale kalamamıştı.

        Sürekli yönlendirilme yaşadığı için finalden günler önce görevinden istifa efen jüri üyesi Omar Harfouch, Fatima Bosch’un tacı almadan 24 saat önce kazanacağını öngördüğünü söyledi. Harfouch, açıklamalarıyla dikkat çekti.

        Omar Harfouch
        Omar Harfouch
        Omar Harfouch, 18 Kasım’da yaptığı açıklamada, Miss Universe Organizasyonu’nun 136 ülke temsilcisinin sahneye çıkmasından önce, ilk 30 finalisti seçmek için 'anlık oluşturulmuş bir jüri' topladığını öne sürdü.

        Miss Universe yönetimi ise iddiaları resmi Instagram hesabından yalanladı; "Miss Universe Organizasyonu kesin olarak belirtir ki herhangi bir anlık jüri oluşturulmamıştır, delegeleri değerlendirmek veya finalist seçmek için dış bir gruba yetki verilmemiştir. Tüm değerlendirmeler, MUO’nun belirlenmiş, şeffaf ve denetimli protokollerine uygun şekilde yürütülmektedir."

        Yarışmanın ardından Omar Harfouch, Instagram’da yayınladığı bir videoda sonucun 'sahte' olduğunu iddia etti ve Fatima Bosch’un bir gün önceden kazanacağını tahmin ettiğini açıkladı.

        Raúl Rocha
        Raúl Rocha

        "ONUN KAZANMASININ GARANTİ ALTINA ALINMASI ÇOK ÖNEMLİ"

        Omar Harfouch ayrıca, Miss Universe’ün sahibi Raúl Rocha’nın Meksika temsilcisine oy vermesi için baskı yaptığını ileri sürdü: Miss Universe’ün sahibi Raúl Rocha, Fatima Bosch’un babasıyla iş yapıyor.

        Harfouch, Rocha ve oğlunun, iş ilişkileri için Meksika temsilcisine oy vermesi yönünde baskı yaptığını da şöyle anlattı; "Bunu bana söylememelisin. Çünkü belki ben zaten kendi isteğimle ona oy vereceğim. Harika bir konuşma yaptı ve kadın haklarını savundu dedim. Oğlu ise bana işleri için Fatima Bosch’un kazanmasının garanti altına alınmasının çok önemli olduğunu söyledi."

        #Miss Universe
        #Omar Harfouch
        #fatima bosch
        #Ceren Arslan
