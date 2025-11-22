Güney Afrika'nın ev sahipliğinde bu yıl, Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik ana temasıyla düzenlenen G20 Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı resmi karşılama töreniyle başladı.

Erdoğan, açılış konuşmasında şunları ifade etti:

"Dünya genelinde her 10 kişiden 1'i aşırı yoksul. Küresel ticaretin canlanması için yeni politikalara ihtiyaç duyuyoruz. Uluslararası ticaret kurallarının gelişmesini mühim görüyoruz.

Bugün dünya genelinde toplam borçluluk oranı küresel hasılanın yüzde 324'üne ulaştı. Türkiye'de bu oran yüzde 89 seviyesinde. Bu durum Türkiye'ye yapısal dönüşümü hızlandırmak konusunda önemli bir mali alan sağlıyor. Ancak düşük gelirli ülkeler bu şansa sahip değil. Sıkışmış durumdalar.

G20 ortak çerçevesi kapsamında, Gana ve Etiyopya borçlarının yeniden yapılandırılması sürecinde atılan adımları memnuniyetle karşılıyoruz. Tüm G20'yi daha fazla sorumluluk yüklenmeye davet ediyorum."